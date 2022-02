Voir Envoyé Spécial sur les abattoirs et la RCEA sur France 2 : Replay vidéo documentaire sur les armes à l’école > Nouvelle soirée sur France 2, notamment pour découvrir de nouveaux sujets de l’émission Envoyé Spécial. Au programme, les abattoirs, la RCEA et les armes à l’école.

Si les sujets évoqués ce soir seront en fonction de l’actualité ; et donc sous réserve de modification, l’on devrait tout de même retrouver un premier reportage sur les abattoirs, qui offrent comme question, des bourreaux ou des hommes ?

Alors que des vidéos ne cessent de voir le jour sur les conditions d’abattage, elles ont provoqué l’indignation. C’est filmé en caméra cachée, qu’un salarié vient raconter les conséquences de ces vidéos sur son quotidien ; les patrons d’abattoirs se sont-ils remis en question ?

Suite à ce premier reportage, l’on retrouve ensuite un documentaire sur la RCEA (Route Centre-Europe Atlantique), l’insécurité routière. Dans les faits, la nationale de Saône-et-Loire a été surnommée la Route de la mort et cela n’est pas sans raison.

Avec une fréquence d’utilisation élevée et des accidents meurtriers qui y sont de plus en plus référencés ; encore en février, la lenteur d’action des pouvoirs publics pour régler le problème interroge les riverains et les familles des victimes qui se mobilisent pour tenter de faire avancer les travaux.

Il est possible de voir Envoyé Spécial sur les abattoirs et la RCEA sur France 2 dès 20 heures 55. Sachez que l’émission est aussi à revoir sur Internet, avec le replay vidéo du documentaire sur les armes à l’école en plus.

Enfin, Envoyé Spécial prend la direction des États-Unis pour livrer l’ultime reportage de la soirée, celui des armes à l’école. Depuis la recrudescence des fusillades de masse dans les écoles aux États-Unis, il y a des États qui n’hésitent pas à autoriser les enseignants à venir avec une arme à l’intérieur des salles de classe.

De plus, et depuis le mois d’août 2016, le Texas autorise même les étudiants à suivre les cours en possession d’une arme, en pleine université.

