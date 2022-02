Voir Faut pas rêver au Canada : Replay de l’émission de France 3 > Nouvelle émission de Faut pas rêver sur France 3 ; place à une destination inédite, direction le Canada et le grand froid pour Philippe Gougler.

Ce soir, le présentateur Philippe Gougler prend la direction du Grand Nord Canadien, en plein cœur de l’hiver, pour nous y faire découvrir des paysages enchanteurs et hors du commun.

Ici, la neige et la glace semblent figées pour les quelques aventuriers qui ont choisi de vivre loin de la ville, au contact d’une nature sauvage bien étonnante.

Tout commence dans le Yukon, en compagnie de Bob, où Philippe Gougler vient débuter son voyage. Bob est un ouvreur de piste, un vrai spécialiste de la survie en eau glacée. Ceux qui sont désireux de travailleur sur la glace se doivent alors de passer par lui pour acquérir la culture de l’hiver.

Les habitants de Yellowknife, quant à eux, désiraient fuir la ville à tout prix. Désormais, ils vivent sur un lac gelé six mois par an ; pas de taxes au programme, et une liberté totale, sous les ciels constellés d’aurores boréales.

Il est possible de voir Faut pas rêver au Canada dès 20 heures 55 à la télévision. Le replay de l’émission de France 3 sera ensuite disponible sur le web dès que vous le souhaitez.

Le Grand Nord est un lieu très peu peuplé, puisque, dans certains secteur, l’on retrouve à peine un habitant au kilomètre carré ! Ici, croiser des Inuits, ou des plongeurs sous la banquise est une vraie chance.

Ces derniers plongent sous la glace ; au péril de leur vie, pour y pêcher des clams (mollusques) et les revendre un dollar pièce ; une bonne aubaine d’arrondir les fins de mois. De leur côté, les traqueurs comme Emily passent l’hiver à traquer le castor.

