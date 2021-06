Deux millions pour Resident Evil 7, la boite de Zelda Breath of the Wild et Dirt 4 annoncé > Nouvelle forte semaine dans le monde des jeux-vidéo, et certaines annonces pourraient bien vous ravir ; comme le succès certain de Resident Evil 7 ou encore l’annonce de Dirt 4.

Débutons avec un jeu sorti il n’y a pas si longtemps, Resident Evil 7. Disponible officiellement depuis mardi dernier, le dernier soft de Capcom aura réussi l’incroyable pari de se vendre par palettes entières ; il faut dire que la communication autour du titre était plus que maîtrisée, ceci expliquant en partie cela. Fort de son succès, sachez que la version PS4 standard est même en rupture de stock sur Amazon, obligeant les joueurs à fouiller les boutiques et magasins du coin pour se procurer Resident Evil 7.

Pas de panique toutefois, puisque Capcom aura délivré bien assez de copies à travers le monde, comme en témoignent les récents chiffres. Sur le plan mondial, donc, Capcom aura annoncé avoir distribué pas moins de 2,5 millions de copies, et, même si ces dernières ne représentent pas un chiffre de ventes, l’on peut se faire une bonne idée du succès du retour de la licence.

Malgré cela, l’on reste encore assez loin de Resident Evil 5 et Resident Evil 6, livrés, respectivement, à 4 et 4,5 millions d’exemplaires lors de la première semaine. Mais là encore, Capcom reste confiant, d’autant que la démo s’est vue télécharger pas moins de 7 millions de fois ; de notre côté, l’on pourra dire que l’ambiance oppressante et gore de ce dernier opus n’a rien à envier à ses prédécesseurs.

Autre fait marquant pour tout amoureux de Nintendo, la boite de Zelda Breath of the Wild se sera dévoilée aux yeux des joueurs, grâce à quelques photos d’un grossiste. Prévu pour une sortie le 3 mars 2017 ; en même temps que la Nintendo Switch, l’on peut déjà se montrer confiant quant au stock disponible.

Ici, chacun se forgera son propre avis sur quelle version est la meilleure (au niveau de l’illustration, différente en fonction du continent), mais, de notre côté, nous ne pourrons que souligner que la boite Japonaise ; dont le visuel est disponible au-dessus, est certainement l’une des plus réussies, à l’inverse de la version Européenne, que l’on jugera moins épique.

Enfin, dernière annonce, et non des moindres, puisque Codemasters aura annoncé un retour du rallye avec Dirt 4, après une pause bien méritée. En effet, l’on se souviendra d’un opus Dirt 3 plutôt moyen, puis d’un spin-off Dirt Rallye plus que bon à parcourir, et sorti il y a quelques mois maintenant.

Si son prix reste encore un mystère ; mais l’on pourra tabler sur les habituels 70 euros, nous savons déjà que Dirt 4 sortira en 2017, et bien plus tôt que vous pouvez le penser. Faites une croix sur le calendrier, puisque vous pourrez prendre la route dès le 9 juin 2017, sur PS4, Xbox One et PC.

