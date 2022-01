Zone Interdite sur les volontaires du nouveau service militaire sur M6 et en vidéo replay > Pour une nouvelle émission de zone Interdite sur la chaîne M6, le magazine d’enquête se penche sur le nouveau service militaire, et sur les volontaires, plus précisément.

Depuis un an maintenant, ils sont tous au garde-à-vous. 5 000 filles et garçons, âgés de 18 à 25 ans, sont engagés dans l’armée Française afin d’effectuer le service militaire volontaire, le SMV.

Nouveau dispositif, il s’adresse aux jeunes peu diplômés et offre une formation une fois terminé. Pour l’occasion, les caméras de Zone Interdite se sont rendues en Moselle pour suivre le parcours de ces jeunes recrues, dans l’un des trois premiers centres ouverts en France.

Cynthia, a 19 ans, a raté son CAP coiffure. Jeune fille déterminée à rentrer dans le rang, elle souhaite retrouver le chemin de la vie professionnelle et prouver sa valeur à ses parents.

De son côté, Marvin, 19 ans, joue, lui aussi, son avenir dans l’armée. Rien n’est toutefois gagner pour ce dernier, puisque, avant de décrocher un emploi stable à l’issue de la formation, il faut d’abord respecter la discipline imposée à la caserne.

Zone Interdite sur les volontaires du nouveau service militaire est à regarder sur M6 à partir de 20 heures 55, ou à voir en vidéo replay.

Enfin, Anthony n’a qu’un seul rêve, rejoindre les troupes de la marine. Pour lui, c’est un défi qu’il est bien décidé à relever, et ce, malgré les nombreux obstacles qui se dressent devant lui.

