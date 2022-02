Envoyé Spécial sur France 2 : Vidéo et replay reportages Djihad et USA > Pour sa nouvelle mise en avant, l’émission Envoyé Spécial sur France 2, se penche à nouveau sur divers sujets, qui parviennent à toucher l’actualité au plus près.

Bien sûr, l’on reste toujours sous le coup d’une modification du sommaire en cas de changement majeur de l’actualité lors de la diffusion de l’émission, mais, à l’heure où ces lignes sont écrites, l’on devrait retrouver un reportage sur les femmes cachées du Djihad, et sur la pauvreté aux USA.

Dès le début d’Envoyé Spécial, l’on se tourne alors vers les sœurs, les femmes cachées du Djihad. Depuis 2012, ce sont près de 300 Françaises qui ont rejoint la Syrie. Dans le jargon du Djihad, l’on appelle ces dernières les sœurs. Concernant ce reportage d’Envoyé Spécial sur France 2, il renvoie à l’actualité du 8 septembre 2016, où un commando de femmes a été arrêté, après que la police ait découvert une voiture piégée à proximité de Notre-Dame à Paris.

Pour mieux comprendre comment s’effectue leur recrutement sur Internet, les journalistes ont enquêté.

Durant cette période, ils auront, en outre, réussi à obtenir des témoignages d’anciennes sœurs, dont certaines n’ont même pas quinze ans.

Sachez qu’il est possible de regarder Envoyé Spécial sur France 2 à partir de 20 heures 55, tandis que la vidéo et le replay des reportages sur le Djihad et les USA seront ensuite disponibles sur Internet.

Suite à cela, direction les États-Unis, où certains hommes d’affaires, des lycéens ou encore des professeurs payent pour suivre des stages dans lesquels on leur demande de se mettre dans la peau de personnes démunies, le temps d’un week-end, d’une journée ou de quelques heures. Est-ce un moyen de sensibilisation ?

Enfin, et comme à l’accoutumer, les journalistes de complément d’enquête viennent terminer la soirée avec un portrait d’une personne. Pour ce numéro d’Envoyé Spécial, c’est le portrait de l’ancienne patronne d’Areva qui sera dressé.

