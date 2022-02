Voir la finale de l’émission À vos pinceaux sur France 2 : Replay vidéo de la compétition d’art > Pour les candidats encore dans la compétition, voici l’ultime marche de l’émission de la compétition d’art, qui se nomme À vos pinceaux, et qui est diffusée sur France 2.

Pour les candidats d’À vos pinceaux, l’heure de la finale a enfin sonné ! Désormais, ils ne sont plus que quatre artistes amateurs à pouvoir encore prétendre au couronnement, quatre candidats qui se doivent de séduire le jury afin de décrocher le droit d’exposer ses œuvres au Grand Palais de Paris ; une consécration.

Au départ, ils n’étaient pas moins de 2 000 à tenter leur chance, pour seulement quelques places dans la compétition d’art. Tous âgés de 17 à 63 ans, ils sont tous des passionnés de peinture et de dessins et ils n’avaient qu’une seule hâte, se frotter à différents exercices, tout en confrontant leur talent respectif.

C’est avec leurs pinceaux, leurs crayons, et même leurs bombes de peinture, qu’ils ont sillonné la France pour s’opposer, chaque semaine, à trois types d’épreuves bien distinctes, sur des sujets aussi conventionnels qu’originaux.

Comme à l’accoutumer, les différentes œuvres ont été jugées par le jury composé de Bruno Vannacci, 44 ans, et professeur d’histoire de l’art à Creapole-EDSI et d’arts appliqués à Mode Estah, et Fabrice Bousteau ; 52 ans, directeur de la rédaction et rédacteur en chef de Beaux Arts magazine.

Il vous est possible de voir la finale de l’émission À vos pinceaux sur France 2 à partir de 20 heures 55, tandis que le replay vidéo de la compétition d’art est aussi à regarder sur Internet.

Dans cette ultime ligne droite ; et toujours en compagnie de Marianne James, les quatre derniers candidats vont devoir, une ultime fois, présenter des œuvres au jury. Pour tous, il est désormais question de se surpasser pour espérer gagner la première compétition d’art sur France 2, la désormais très aimée émission À vos pinceaux.

Qui décrochera le titre et exposera ses toiles au Grand Palais de Paris ? Réponse ce soir.

