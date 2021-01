Le concert hommage à Claude François Cette soirée-là à voir sur TF1 et en replay vidéo > Pour offrir une nouvelle soirée appréciable aux téléspectateurs, la chaîne TF1 livre un concert hommage qui reviendra sur des moments forts et marquants ; place à Cette soirée-là, un hommage à Claude François.

L’année 1962 marquera quelques faits notables pour tous les amoureux de chansons, puisque l’on retrouvait, par exemple, Belles, belles, belles, le premier tube qui marquera les esprits des Français et la carrière ; fulgurante, de Claude François, devenu rapidement l’une des légendes de la chanson Française.

C’est donc depuis le Zénith de Paris que TF1 propose aux téléspectateurs ; et au public, de vivre un concert évènement, consacré aux plus grands tubes et aux meilleurs titres de Claude François.

Accompagnés par une quarantaine de danseurs triés sur le volet, des artistes actuels de la chanson Françaises viennent alors interpréter des titres à leur manière, histoire d’enflammer la soirée comme il se doit.

Dans la liste des titres, l’on retrouve Alexandrie, Alexandra, Si j’avais un marteau, Chanson populaire, Le téléphone pleure, Magnolia for ever, et bien d’autres titres plus qu’appréciés par le public, qui connaîtra, alors, un show musical inédit.

Le concert hommage à Claude François ; Cette soirée-là, est à voir sur TF1 à partir de 20 heures 55, mais sera également disponible en replay vidéo sur Internet ensuite.

Parmi les artistes présents, l’on peut noter Amir, Ben L’Oncle Soul, Black M, Camille Lou, Florent Mothe, Florent Pagny, Gilbert Montagné, Isabelle Boulay, Jenifer, Julien Clerc, Kids United, Lio, Matt Pokora, Patrick Juvet, Serge Lama, Tal, Vincent Niclo et bien d’autres encore.

La présence de Matt Pokora ne faisait, quant à elle, pas vraiment de doutes, puisque son récent album reprend déjà les meilleurs tubes de Claude François ; de quoi poursuivre cet hommage.

