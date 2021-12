Microsoft lance la deuxième vague de promotions de fin d’année sur Xbox One et Xbox 360 > Après une première session assez intéressante pour les joueurs évoluant du côté de Microsoft, le géant Américain se permet de lancer une nouvelle fournée d’offres, qu’il ne faudra surtout pas manquer.

Alors que nous vous proposions de retrouver la première partie des offres de fin d’année sur Xbox One et Xbox 360 il n’y a pas si longtemps, voilà que la deuxième partie des promotions se dévoile, et permet de profiter de nouveaux titres à des prix à nouveaux réduits.

En fonction de vos goûts, il est certain que vous pourrez rapidement trouver votre bonheur dans la liste ; assez incroyable. Sachez également que cette deuxième vague de promotions de fin d’année sur Xbox One et Xbox 360 durera jusqu’au 9 janvier inclus, vous laissant le temps de planifier vos achats comme il se doit.

Pour l’occasion, l’on pourra alors noter ; sur Xbox 360, que South Park Le Bâton de la Vérité connaît une réduction ; en plus d’une rétrocompatibilité sur la Xbox One, de 67 % pour les joueurs Gold. Borderlands et Bioshock n’échappent pas non plus à la folie de la fin d’année, et voient leurs prix réduits de 50, 60 et 80 %.

Si l’on se penche un peu plus en détails sur la vague de promotions de fin d’année du côté de la Xbox One, l’on pourra souligner que Microsoft est désireux de gâter ses joueurs comme il se doit.

Ainsi, l’excellent Watch Dogs 2 se voit réduit de 40 % (toujours pour les abonnés Gold), tandis que Fifa 17 est affiché à moins 50 %. Le très jouissif Dead Rising 4 a subi une réduction de 33 %, tandis que Fallout 4 s’affiche, lui aussi, à moins 50 % (et moins 33 % pour le season pass).

De leur côté, Ark : Survival Evolved, Doom et 7 Days to Die sont réduits de 50 %, et Steep est à moins 30 %. Si les dernières nouveautés ne sont plus présentes dans la liste, il vous suffit de vous rendre juste ici pour découvrir l’intégralité de la deuxième vague de promotions de fin d’année sur Xbox One et Xbox 360.

Il ne fait alors nul doute que vous trouviez votre bonheur, de quoi passer une excellente fin d’année, ainsi qu’un début d’année 2017 remarquable, en attendant les plus gros hits de 2017.

