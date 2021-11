Robinson The Journey PS VR : Une expérience agréable et marquante > Si le premier gros soft était attendu depuis la sortie du PS VR, les joueurs pourront certainement remercier Crytek de fournir là une expérience aussi agréable que marquante.

Si le PS VR commence seulement à montrer ce dont il est capable depuis quelques semaines ; Tethered, Eagle Flight, …, l’on était en droit d’attendre l’expérience qui viendrait ; enfin, dépayser le joueur sur une période assez longue, un moment marquant et dont il sera bon de se rappeler dans nos vieux jours. Sur le papier, c’était l’ambition principale de Robinson The Journey sur PS VR, et, dans les faits, le constat est plutôt réjouissant, malgré quelques petits défauts.

Bonne nouvelle donc, l’on peut enfin qualifier un titre de AAA sur l’accessoire de Sony. Avec Robinson The Journey, les développeurs de Crytek ; habitués à livrer des aventures convaincantes aux joueurs, viennent poser les bases de la référence future pour les titres PS VR. Dans son histoire, Robinson The Journey met le joueur dans la peau de Robin, un jeune garçon ; à la voix pourtant très féminine, qui se sera écrasé sur une terre hostile, une terre qui abrite dinosaures et autres joyeusetés ; que les amateurs de Jurassic Park se préparent à vivre une histoire aussi prenante que pesante par moments. Ses liens avec Higs, un robot, et Leika, un bébé T-Rex apprivoisé, permettent d’étoffer un récit qui, de prime abord, semble des plus simplistes.

Bien entendu, dans Robinson The Journey, l’on ne regarde pas les évènements, nous les vivons ; réalité virtuelle oblige, et l’aspect graphique du soft parvient à conforter l’illusion de ce monde nouveau. Si Robinson The Journey possède toujours un certain aliasing, ce dernier sera finalement bien moins prononcé que sur les précédents titres du PS VR, et le soft pourra même se targuer d’être plutôt très beau ! Si la distance d’affichage se veut conséquente par endroits, l’on pourra néanmoins regretter un clipping intrusif parfois, et ce, même sur la PS4 Pro. Pour le reste, en revanche, l’aliasing n’est pas réellement prononcé et certains décors fourmillent de détails que l’on se plaira à observer de près, sans constater le moindre problème technique. Bien sûr, l’on reste très loin d’un affichage classique, mais l’immersion proposée est exceptionnelle.

Robinson The Journey PS VR : Une expérience agréable et marquante

Dans ses mécaniques de jeu, Robinson The Journey offre plusieurs phases, toutes dignes d’un véritable jeu d’aventures. Ici, l’on peut prendre son temps dans le camp de base, à jouer au basket-ball, par exemple, ou partir à la recherche de plantes et d’animaux divers que l’on n’aurait pas encore découvert afin de les scanners et d’incorporer leurs données dans notre encyclopédie. Si ces atouts sont appréciables, Robinson The Journey sur PS VR offre également des puzzles et casse-tête à résoudre pour progresser ; rien de bien méchant, ni de trop dur, la progression se fait sans mal tout au long de l’histoire, une épopée qui vous demandera tout de même entre 6 et 10 heures en fonction de votre vitesse et de votre envie de découvrir les moindres recoins, tout en promettant des moments très marquants pour les joueurs.

D’un point de vue jouabilité, Robinson The Journey en convaincra certains, mais en rebutera bien d’autres. Alors que le système de déplacement n’est pas en cause ; et modifiable en fonction de l’endurance du joueur, les scènes d’escalade pourront mettre mal à l’aise, d’autant qu’il faut constamment regarder en hauteur. Autre point négatif, l’on regrettera l’incompatibilité aux PS Moves, Robinson The Journey ne se jouant qu’à la manette ; toutefois, les déplacements n’auraient pas été aussi fluides avec les Moves ; question de préférence qui changera en fonction des participants.

Niveau ambiance et bande-son, Robinson The Journey n’a absolument pas à rougir face aux plus grands. Si l’on s’y croirait vraiment, les doublages ; en dehors de ceux de Robin, la seule faute de goût, très certainement, sont exemplaires et les bruits environnants peuvent faire frisonner. Ces atouts parviendront alors à faire oublier les défauts légers du soft, comme cette imprécision légère dans les mouvements.

Au final, Robinson The Journey a toutes les qualités pour se faire une place de choix dans la ludothèque d’un joueur, et le bilan est d’autant plus réjouissant et captivant pour les amateurs de dinosaures. Signalons également que Robinson The Journey est beau sur PS4 normale, mais que le passage sur PS4 Pro permet de découvrir un univers plus complet, plus beau, plus fouillé, possédant moins de clipping, et, surtout, moins pixélisé, une mise à niveau qui donnera toutefois l’impression que Robinson The Journey n’aura jamais été pensé pour la PS4 normale.

Partager : Twitter

Facebook