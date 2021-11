Test Carnival Games VR : La fête foraine acceptable mais sans plus sur PS VR > Habituée à amuser les joueurs depuis quelques années maintenant, la licence Carnival Games revient en force afin de tirer parti de la réalité virtuelle ; une expérience convaincante par moment, notamment lors de soirée entre amis.

Sortie sur Nintendo 3DS, Nintendo Wii, et même Xbox 360 avec son capteur Kinect, la licence Carnival Games s’offre une nouvelle sortie, mais cette fois-ci sur PlayStation 4 avec l’utilisation du PS VR, le casque de réalité virtuelle de Sony. Qu’on se le dise rapidement, n’espérez pas retrouver l’ambiance incroyable d’un parc d’attractions, puisque Carnival Games met surtout l’accent sur les fêtes foraines d’antan. Pas d’attractions à couper le souffle ni la joie de se balader dans un parc, Carnival Games VR joue la carte de la simplicité en proposant une série de mini-jeux, que l’on prendra parfois plaisir à découvrir.

Dès votre arrivée dans le monde de Carnival Games, vous aurez la possibilité de vous essayer à deux mini-jeux afin de glaner assez de tickets pour débloquer le troisième mini-jeu du lieu dans lequel vous vous trouvez, mais également pour autoriser l’accès à une nouvelle zone, qui répondra à une thématique bien précise. Loin d’être inédit, le concept parviendra toujours à faire mouche auprès des petits et des grands, si tant est que l’on fasse abstraction de quelques défauts assez gênants.

Avec un total de douze mini-jeux, Carnival Games ne brillera certainement pas par son contenu, malgré quelques expériences bien réalisées et sur lesquelles nous reviendrons avec plaisir. Dans les faits, réussir à débloquer les mini-jeux et les quatre zones du parc vous demandera une bonne heure ; même moins, mais le challenge reste relevé, puisqu’il vous faudra ; pour les amateurs des 100 %, réussir à récupérer suffisamment de tickets ; en réalisant de bons scores dans les jeux, afin de récupérer l’intégralité des récompenses. Là ou le bat blesse toutefois, c’est que la reconnaissance de mouvement n’est pas aussi exemplaire que ce que nous étions en droit d’attendre.

Parfois, lors de certains mini-jeux ; tous ceux impliquant une balle à lancer, la précision demandée est impossible à atteindre, la faute à un suivi des mouvements parfois à l’agonie. Prendre de l’élan avec son bras pourra faire disparaître le PS Move, idem pour jauger la force. Heureusement, l’on se surprendra naturellement à lancer différemment ; comme cette position sur le côté, et l’on constatera ensuite une certaine aisance et une fluidité appréciable.

Alors que certains jeux sont dispensables au possible, d’autres expériences parviendront à vous donner l’envie de vous plonger dans l’univers de Carnival Games. Réussis graphiquement et très prenants, l’on pourrait presque regretter l’absence d’une thématique entière sur ces mini-jeux. Ici, l’on parle alors du train fantôme et de l’escalade. Dans le premier, le joueur est mis dans un siège qui avance tout seul. Son but est simple, empoigner les deux pistolets et tirer sur le plus de cibles sans les rater pour maximiser son score et son classement sur le plan mondial. Très bien réalisée, cette expérience se veut confortable et intense ; l’on ne pourra que regretter qu’elle ne dure vraiment pas longtemps.

De son côté, le mur d’escalade propose aux joueurs de grimper le plus vite possible un mur pour décrocher un trésor au bout de la montée. Physique à souhait, cette escalade offre une réelle bouffée d’air, et possède une reconnaissance des mouvements bien supérieure à ce que nous avons pu voir dans les autres mini-jeux. Malheureusement pour Carnival Games VR, ce ne sont pas ces deux expériences qui parviendront à relever le niveau global du titre, et ce, malgré des graphismes plus que corrects, sans apparition d’aliasing ; preuve, une fois de plus, que le PS VR n’en est encore qu’à ses balbutiements.

Souvent mal exploitée, la licence Carnival Games aura soufflé le chaud comme le froid au cours de ses années d’existence, et, pour sa première apparition sur le PS VR, Carnival Games est plus proche du froid que du chaud. Rassurez-vous cependant, quelques activités valent largement le détour, le fameux train fantôme et l’escalade en tête. Le reste sera parfois bon, parfois douteux, mais servira une nouvelle fois de démonstration aux amis curieux.

Au final, Carnival Games VR parvient à amuser un temps, avant de voir apparaître un sentiment de regret devant les nombreuses possibilités qu’aurait pu offrir un énième opus de Carnival Games, surtout en réalité virtuelle. Pas exécrable, mais pas très bon non plus, l’on préférera se tourner vers Sports Bar VR, un soft autrement plus fun et proposant une expérience incroyable, surtout lors des parties multijoueurs en ligne.

