Mariés au premier regard : La nouvelle émission de M6 à voir en vidéo replay > Avant même sa diffusion, la nouvelle émission de M6 ; qui se nomme Mariés au premier regard, aura réussi à faire parler d’elle et à créer de nombreuses polémiques. Concept novateur ou simplement insensé, le succès pourrait toutefois être au rendez-vous.

Imaginez que la science ; humaine, notamment, peut nous aider à trouver le grand amour. C’est cette question qui est mise en avant dans Mariés au premier regard, la nouvelle émission de M6. Aujourd’hui en France, l’on compte environ 13 millions de célibataires, alors comment faire pour rencontrer son âme sœur ?

Pour l’occasion, Catherine Solano ; médecin sexologue et andrologue, Pascal de Sutter ; docteur en psychologie et sexologue et Stéphane Edouard ; sociologue en relations hommes-femmes, organisent une expérience inédite pour tester la compatibilité amoureuse.

Ils ont alors analysé des profils et réalisé des tests sur de nombreux hommes et femmes célibataires de 25 à 45 ans, afin de former des couples qui auraient tout pour vivre une relation durable.

Seulement voilà, dans l’émission Mariés au premier regard, les candidats ne se verront qu’au moment de leur mariage et ils pourront dire oui, ou non.

Mariés au premier regard, la nouvelle émission de M6 est à voir à partir de 20 heures 55 à la télévision, ou en vidéo replay sur Internet.

S’ils venaient à se dire oui, les nouveaux couples fraîchement rencontrés et mariés partiront en voyage de noces, puis, à leur retour, emménageront ensemble et décideront après quelques semaines s’ils divorcent ou non.

Sur les 38 hommes et 47 femmes sélectionnés, seuls quatre couples vivront ; ou non, cette expérience inhabituelle.

