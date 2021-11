Goldman, Balavoine, Berger Quand on est ensemble à voir en vidéo sur France 3 > Habituée à offrir aux téléspectateurs des moments plus culturels que les autres chaînes, France 3 ne change pas ses habitudes et l’on retrouve un documentaire – film intéressant sur trois chanteurs qui auront marqué l’univers de la chanson Française.

Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine ou encore Michel Berger, voilà trois icônes de la chanson Française qui ont laissé une empreinte inaltérable sur une génération entière. Tous étaient auteurs, compositeurs et interprètes en prise directe avec leur époque, ses espoirs, ses soubresauts et ses désillusions.

Ce sont d’ailleurs ces mêmes thèmes qui vont imprégner une grande partie de leurs créations, l’occasion, par ailleurs, de revenir sur quelques-uns de leurs plus grands tubes. De Envole-moi à l’Aziza, en passant par Diego, Chanter pour ceux, Je te donne et Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour ? Voilà autant de titres devenus tubes et des standards de la chanson Française.

Toutes ses chansons en disent d’ailleurs long sur Goldman, Balavoine et Berger, qui partageaient une même vision de leur travail et de leur engagement sur la scène humanitaire.

Goldman, Balavoine, Berger Quand on est ensemble à voir en vidéo sur France 3

Dès lors, si l’on pourra apprécier cette émission Quand on est ensemble sur France 3, ce sont principalement les fans des années 1980 qui connaîtront le plus d’engouement devant ce documentaire qui est signé Mireille Dumas.

Goldman, Balavoine, Berger Quand on est ensemble est à voir en vidéo sur France 3, dès 20 heures 50 à la télévision, mais également plus tard en replay sur le web.

Ce documentaire qui se nomme Quand on est ensemble ; et qui est d’ailleurs un titre de Michel Berger, vient retracer l’histoire de ces trois artistes engagés. Chacun, à sa manière, aura marqué son temps.

En 1986, Daniel Balavoine trouvera la mort dans un hélicoptère du côté de Bali, tandis que Michel Berger succombera d’une crise cardiaque en 1992. De son côté, Jean-Jacques Goldman n’aura plus donné de concert depuis 2002.

Partager : Twitter

Facebook