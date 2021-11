Des Racines et des Ailes sur la route des Grandes Alpes sur France 3 : Voir le documentaire Passion Patrimoine > Habituée à faire voyager le téléspectateur, l’émission Des Racines et des Ailes ne déroge aucunement à la règle et propose, cette fois-ci, un tour magique sur la route des Grandes Alpes, un documentaire Passion Patrimoine assez enivrant.

Commencez par imaginer ce qui vous attend dans ce nouveau numéro de l’émission Des Racines et des Ailes. Partir sur la route des Grandes Alpes, c’est débuter un voyage d’une longueur de 680 kilomètres, de Thonon-les-Bains, situé sur le Lac Léman, jusqu’à Menton, au bord de la Méditerranée.

Dans ce documentaire Passion Patrimoine, l’on apprend, par exemple, que cet exceptionnel itinéraire fut imaginé par les militaires à la fin du XIXe siècle, afin de défendre la frontière Italienne.

Repris ensuite vers 1910 par le Touring Club de France, le tracé deviendra notamment un parcours de choix pour faire découvrir les Alpes aux premiers automobilistes, et c’est ce même itinéraire qui se dévoile aux téléspectateurs présents devant Des Racines et des Ailes sur France 3.

Ainsi, l’on retrouve, dans un premier temps, Philippe Lemonnier, un écrivain-voyageur, qui emmène les téléspectateurs à la découverte des endroits les plus intéressants de cette voie devenue légende.

L’émission Des Racines et des Ailes sur la route des Grandes Alpes est à regarder sur France 3 à partir de 20 heures 50, tandis que vous pouvez aussi voir le documentaire Passion Patrimoine sur Internet.

Ce Passion Patrimoine de l’émission Des Racines et des Ailes sur la route des Grandes Alpes débute par la découverte des différents cols, comme le col des Aravis et ses alpages, le mythique col du Galibier et ses nombreux cyclistes, ou encore le col de l’Izoard.

S’en suit une rencontre avec Juliette Bligny, une spécialiste des sites naturels classés. L’on partira alors inspecter trois des plus magnifiques paysages de Haute-Savoie, à savoir les gorges du Pont du Diable, le cirque du Fer à Cheval et le désert ; incroyable, de Platé.

