Koh-Lanta sur TF1 : Voir l’épisode en streaming vidéo

Koh-Lanta saison 16 sur TF1 : Voir l’épisode en streaming vidéo > Alors que la compétition se poursuit pour les aventuriers rescapés de l’émission Koh-Lanta, l’étau se resserre et le dénouement s’approche doucement ; alors que les éliminations sont plus nombreuses, il faut réussir à se montrer fort pour décrocher une immunité.

La semaine passée, la saison 16 de Koh-Lanta sur TF1 aura été marquée par la découverte de l’anneau d’or par Benoît. Si cet anneau était si envié, c’est bien car il offrait une place directe en finale pour celui ou celle qui parviendrait à le découvrir.

Désormais chose faite, le seul espoir de rejoindre tranquillement la finale vient de prestations irréprochables lors des épreuves d’immunité, puisque, nous le savons, une certaine tension règne toujours entre les anciens ennemis.

Bien qu’ils arborent désormais tous la même couleur, des stratégies sont toujours d’actualité afin d’aller au plus loin dans l’aventure. Entre nouvelles amitiés calculées et trahisons impardonnables, Koh-Lanta ne s’arrête pas de surprendre le téléspectateur.

Pour cette nouvelle soirée de compétition, l’épreuve de confort vient réconforter les candidats. Avant de s’imposer dans celle-ci, les candidats sont répartis en deux groupes.

Sachez que Koh-Lanta saison 16 est à regarder sur TF1 à partir de 20 heures 55, mais que vous pouvez aussi voir l’épisode du jour en streaming vidéo sur Internet.

Une fois répartis, les candidats ont une planche et trois barils à leur disposition. Pour remporter le jeu, il va falloir réaliser un parcours sur lequel, seuls les barils et la planche peuvent toucher le sol.

Plus tard, lors de l’épreuve d’immunité, les hommes et les femmes sont séparés et doivent remporter une course. Une fois les deux vainqueurs connus, ils s’affrontent dans une épreuve de précision puisqu’il s’agira de toucher les trois cibles adverses en lançant une massue.

