Voir Capital sur les achats d’occasions : Streaming vidéo du documentaire de M6 en replay > Pour sa nouvelle diffusion sur M6, le documentaire Capital se penche, cette fois-ci, sur les achats d’occasions, une tendance bien en vogue, notamment pour dépenser moins.

Dès le début du documentaire de M6, Capital se tourne vers les téléphones reconditionnés. S’ils ne sont pas vraiment neufs, ni vraiment d’occasions, les téléphones reconditionnés sont venus boulerverser le marché des smartphones.

En 2015, par exemple, il s’en est vendu pas moins de 56 millions à travers le monde. Rafraichis, mais surtout restaurés, ces appareils sont recyclés pour trouver une deuxième vie ; en moyenne, ils se vendent également 200 euros de moins que leurs versions neuves. C’est le leader Français du reconditionnement, situé à Avranches, en Normandie, qui a ouvert ses portes aux caméras de Capital.

S’en suit un nouveau sujet, cette fois-ci sur le boom du luxe d’occasion. Des sacs griffés, des bijoux ou encore des montres de seconde main sont maintenant vendus au rabais et cette pratique est devenu courante.

Voir Capital sur les achats d’occasions : Streaming vidéo du documentaire de M6 en replay

Ringard autrefois, le luxe d’occasion est devenu un nouveau mode de consommation, économique et malin. Avec la crise, ce sont plusieurs sites Internet qui se sont lancés dans ce créneau, tout en promettant aux acheteurs et aux vendeurs, un service de qualité et des produits authentifiés ; mais qu’en est-il réellement ?

Sachez que vous pouvez voir Capital sur les achats d’occasions dès 20 heures 55, mais que le streaming vidéo du documentaire de M6 est également disponible en replay.

Enfin, et pour clôturer ce nouveau documentaire, Capital aborde le thème des voitures. En un an, les voitures d’occasion se vendent trois fois plus que les neufs ; l’an passé par exemple, ce sont 5,6 millions de véhicules qui ont trouvé preneurs en France.

Mais qui sont les professionnels du marché ? Grands constructeurs, start-up spécialisée sur Internet, comment font-ils pour gagner du terrain dans un secteur où la vente entre particuliers représente les deux tiers des transactions ? Capital mène l’enquête.

Partager : Twitter

Facebook