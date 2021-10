La Wii U, la PS4 et la Xbox One se mettent en avant avec des gros titres > Alors que certaines années et certains mois sont clairement supérieurs aux autres dans le monde des consoles de jeux-vidéo, l’on pourrait bien assister à une nouvelle lutte très immersive.

En ce mois d’octobre, les joueurs vont avoir fort à faire pour réussir à s’inventer un espace virtuel dans les nombreuses expériences que l’on va retrouver. Ainsi, le début du mois est déjà ponctué par la sortie de Warhammer End Time : Vermintide, sur PS4 et Xbox One ; pas une réelle nouveauté toutefois, puisque le jeu est déjà sortit sur PC en 2015 et permet aux joueurs de s’allier face à des hordes d’ennemis emblématiques de la licence Warhammer.

Sur le papier, Warhammer End Time : Vermintide est une mise en bouche parfaite avant de goûter aux blockbusters très attendus, et qui ne tarderont pas à se montrer plus en détails. Ainsi, début octobre est encore marqué par l’apparition ; très attendue, de Mafia III sur PS4, Xbox One et PC, et qui vient clôturer une attente folle, de plus de six longues années. Le même jour d’ailleurs, la Nintendo Wii U complètera son catalogue avec une énième sortie du plombier moustachu qu’est Mario.

Dans Paper Mario : Color Splash, le joueur est lancé sur l’île Barbouille. Ici, Mario découvre, en compagnie de Toad et Peach, que l’île a perdu ses couleurs. Ni une, ni deux, Mario se lance comme objectif de redonner des couleurs à cette île, une aventure que l’on espère magique, à l’instar des autres opus estampillés Paper.

Le repos ne sera que de courte durée pour les nombreux joueurs, puisque l’on retrouve, quelques jours plus tard, Gears of War IV, exclusivement sur la console Xbox One de Microsoft ; également sur PC avec Windows 10. Comme à l’accoutumer, Gears of War IV mettra en avant un univers glauque et chaotique et un multijoueur nerveux ; gageons simplement que ce nouvel épisode parvienne à faire aussi bien que Gears of War 4.

Si Microsoft et Nintendo on trouvé leur exclusivité du mois, il manque encore Sony à l’appel. Ce dernier ; véritable géant de l’industrie, n’aura finalement rien à envier à ses principaux concurrents, puisque le mois d’octobre marque la sortie du PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle de Sony. Capable de faire oublier la sortie de WWE 2K17 quelques jours auparavant, le PlayStation VR est très attendu et s’accompagne de plusieurs jeux-vidéo, sur lesquels nous tenterons de revenir.

Si la réalité virtuelle n’est pas votre tasse de thé ; ou de café, vous trouverez un excellent Dragon Quest Builders sur PS4 et PS Vita, ou encore Lego Harry Potter Collection, en exclusivité sur la console de Sony. Les amateurs de FPS seront également ravis de retrouver la nouvelle cuvée de Battlefield, avec Battlefield 1, qui reprend le premier grand conflit mondial, tout en offrant des joutes multijoueurs intenses.

Plus calme, mais toujours aussi intéressante, la fin du mois d’octobre vient apporter Dragon Ball Xenoverse 2, Titanfall 2 et World of Final Fantasy. Vous l’aurez compris, ce mois d’octobre n’est pas spécialement pensé pour toutes les bourses, mais offre le choix à des joueurs parfois exigeants. De notre côté, nous essayerons de revenir sur un maximum de titres ; dont Mafia 3 et Battlefield 1, et certains jeux du lancement du PS VR.

