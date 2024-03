Daniel Tammet : Un Rain Man sous le visage d’un savant autistique de haut niveau

Il s’agit bien de Daniel Tammet d’origine anglaise né le 31 janvier 1979 à Londres. Il est à la fois écrivain, poète, linguiste et un brillant mathématicien de mémoire. Il est atteint d’une forme d’autiste nommé : Asperger. Il est fasciné par les nombres et peut trouver en quelques secondes le jour de n’importe quelle date de naissance. Sa mémoire hallucinante possède cette faculté d’apprendre les langues étrangères dans un temps record : il maîtrise actuellement 11 langues. Lors d’un défi, Il apprend et ce, en l’espace d’une semaine la langue islandaise. Tammet est l’un des rares génies à pouvoir placer des mots et des émotions sur sa condition personnelle. Il est aussi un génie des chiffres capable de mémoriser 22,514 décimales a la suite du nombre Pi ( 3.1416….) il peut calculer mentalement un nombre à deux chiffres multiplié 5 fois par lui-même et donner le résultat en quelques secondes.

Sur cette forme de mémoire dite eidétique, on peut encore ajouter Kim Peek le vrai Rain Man né le 11 novembre 1951 à Salt Lake city et décédé le 19 décembre 2009. Kim Peek pouvait mémoriser des livres entiers dans tous les domaines; lire une page en 10 secondes et un livre entier en 1 heure et le plus invraisemblable, c‘est qu’il pouvait mémoriser 12,000 livres entiers étant qualifié par ses médecins de : véritable moteur de recherche ! Il peut encore mémoriser des symphonies et les retenir quelques dizaines d’années plus tard. C’est justement ce Kim Peek qui a été rencontré par le scénariste Barry Morrow et qui a fait l’objet d’un film à succès en 1988 Rain Man dont le célèbre Dusty Offman fut le fameux autiste en question. Daniel Tammet a eu cette chance de le rencontrer en personne aux États-Unis à Salt Lake City avant le décès de Kim Peek survenu en décembre 2009.

La personnalité de Daniel Tammetat se rapproche de la normalité des gens ordinaires malgré la détection de la maladie d’Asperger. Rien de laisse voir que cet homme génial aux allures timides et réservées a traversé des difficultés sérieusement handicapantes tout au long de sa vie. Les caractéristiques générales de la maladie d’Asperger sont les troubles de communication, difficulté de décodage d’une langue, des troubles de socialisation et des atteintes neuro-sensorielles. Chez Daniel Tammet, on remarque peu d’incidences de ces différentes atteintes. Dans ce monde qui est le sien, fait de nombres et de couleurs, Daniel Tammet explique que les nombres ont des formes et des couleurs particulières, ainsi le nombre 6 représente pour lui un trou noir, le mot jardin se noie dans le jaune et un jour de semaine peut vraisemblablement être de couleur bleue. Le bleu de sa naissance, C’est ainsi qu’il initie son premier livre : Je suis né un jour bleu en 2007 et Embrasser le Ciel immense : Le cerveau des génies en 2009.

Peu de personne autiste affublé de la maladie d’Asperger arrive a un tel dépassement !

Daniel Tammat en compagnie de Kim Peek en vidéo

Syndrome d’Asperger: C’est un trouble du développement du spectre autistique. Il affecte la vie sociale de la personne, ses perceptions sensorielles, mais aussi sa motricité. (Voir le syndrome d’Asperger sur wikipedia : cliquer ici)

