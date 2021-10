Replay vidéo cauchemar en cuisine sur M6 : Voir l’émission à Arçais > Conscient d’être capable d’aider les gérants d’établissement même les plus en difficultés, Philippe Etchebest aime parcourir la France pour prêter main forte à ses semblables ; nouvelle mission pour le chef.

Après quelques épisodes de rentrée qui se voulaient très fort en intensité ; mais également dans les problèmes rencontrés par le chef et les gérants des établissements, le chef Philippe Etchebest change de région et quitte l’Alsace et la Lorraine pour le marais poitevin.

Ici, Chantal et sa famille ont fait appel au chef pour palier à un problème majeur. Il y a huit ans, ils ont repris une auberge et ont mis toutes leurs économies dedans.

Alain, le mari de Chantal, s’occupe du bar alors qu’il est retraité, Jimmy, leur fils, est en cuisine, tandis que Chantal gère la salle. Malheureusement, année après année, l’affaire s’est écroulée.

Faute de clients, les propriétaires sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte et la famille est au bord de la rupture. Dans ce lieu, Philippe Etchebest va rapidement comprendre que le problème de cette auberge, c’est l’ambiance.

Il est possible de regarder le replay vidéo de cauchemar en cuisine sur M6 Replay sur Internet, ou de voir l’émission à Arçais à partir de 20 heures 55.

Cette ambiance orageuse ; à la fois en salle et en cuisine, met les nerfs du chef étoilé à rude épreuve et c’est un ultimatum qui va leur poser.

Si Chantal et sa famille n’acceptent pas son aide et refusent d’ouvrir les yeux, il serait alors contraint d’abandonner la mission et de les laisser seuls face à leur destin.

