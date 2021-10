Voir ou revoir la vidéo de l’émission les pouvoirs extraordinaires des animaux sur France 2 > Habitués à retrouver les téléspectateurs pour partager certaines informations et références historiques ou scientifiques, Michel Cymes et Adriana Karembeu reprennent du service.

Pour ce nouvel épisode de l’émission Les pouvoirs extraordinaires ; cette fois-ci consacrée aux animaux, Michel Cymes et Adriana Karembeu prennent la direction de l’Australie, une île à la diversité animalière incroyable et où 80 % des espèces présentes sont endémiques (particulier à une région).

C’est tout le long de la Côte Est, qu’ils vont tenter de décrypter le comportement de ces bêtes à l’intelligence insoupçonnée et dont les émotions se révèlent se rapprochent incroyablement de celles des humains.

C’est notamment avec les mammifères que ces émotions sont les plus prenantes, et nous assistons à la peur, la tristesse, le dégoût, la colère, la joie, et même la surprise.

Au cours de ce voyage, le téléspectateur va aussi découvrir les facultés ; étonnantes, d’adaptation de la seiche, véritable reine du camouflage, ou encore la gestation des kangourous, qui diffère en fonction des saisons.

Il vous est possible de voir ; ou revoir, la vidéo de l’émission les pouvoirs extraordinaires des animaux sur France 2, à partir de 20 heures 55.

Dans la soirée sur France 2, les nombreux reportages sont ponctués par la présence du spécialiste Norin Chai, le « Jungle Doctor », directeur adjoint et chef du service vétérinaire de la ménagerie du Jardin des Plantes.

Le sommaire de l’émission les pouvoirs extraordinaires des animaux comprend l’homme au grizzli, l’intelligence déconcertante de la seiche, les animaux ; rois des émotions, les dauphins ; as de la communication et le sujet et le sexe chez les animaux ?

