Voir le reportage de Capital sur Decathlon et les secrets d’une réussite Française en vidéo

M6 parvient toujours à toucher son public. Pour l'informer, le surprendre ou lui permettre de confirmer des théories, l'émission de reportage de Capital est alors le choix premier pour répondre à ces attentes.

Depuis sa création, force est de constater que Capital, le magazine d’enquête de la chaîne M6, s’est réellement diversifié, offrant des reportages sur de très nombreux sujets.

Pour sa nouvelle émission, c’est sur Decathlon que se penche Capital, et plus précisément sur les secrets d’une réussite Française, une émission qu’il est possible de voir à tout instant en vidéo.

L’enseigne sportive Decathlon est un fleuron de la distribution Française ; en seulement 40 ans, elle est passée d’un seul magasin situé dans la banlieue de Lille, à plus de 1 000 installés dans pas moins de 27 pays.

Malgré des temps difficiles, cette entreprise créée par Michel Leclerc ; cousin germain du fondateur d’Auchan, a réussit à augmenter son chiffre d’affaires de 80 % en six petites années. Capital va alors tenter de répondre à la question suivante ; quel est donc le secret de cette réussite ?

Son principal crédo, le sport pour tous, au plus bas prix. En réalité, l'entreprise parvient à vendre et produire moins cher sans rogner sur l'innovation et la qualité.

Son principal crédo, le sport pour tous, au plus bas prix. En réalité, l’entreprise parvient à vendre et produire moins cher sans rogner sur l’innovation et la qualité.

Ensuite, Capital change de sujet pour se tourner vers les coachs sportifs. Il y a quelque années, s’offrir un coach sportif particulier était réservé aux classes supérieures. Aujourd’hui, en revanche, il est possible de se payer un spécialiste pour des dizaines d’euros, et en quelques clics seulement.

