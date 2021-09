Koh-Lanta sur TF1 en vidéo : Voir le 3e épisode de la saison 16 > Après 16 belles et longues saisons, TF1 trouve toujours de nouveaux moyens pour renouveler un concept auquel les téléspectateurs se sont habitués ; place à un véritable chasse au trésor.

Depuis le début de cette saison 16, les aventures sont mouvementées du côté des aventuriers présents à Koh-Lanta. Attention également cette fois-ci, puisque, au bout d’une semaine de compétition, c’est un mystérieux message qui a été caché dans chacun des deux camps.

Retrouver ce message semble maintenant être la priorité des deux camps, d’autant que ce dernier pourrait bien bouleverser le futur du candidat, mais aussi de son équipe.

Au final, c’est un très net avantage que possèdera un candidat sur les autres, un avantage qui, s’il est bien utilisé, pourrait radicalement changer la suite de l’aventure.

Mais au bout de 16 saisons, tout le monde le sait, rien ne se passe jamais comme prévu sur l’île de Koh-Lanta et l’on est loin d’être au bout de nos surprises.

Il est possible de regarder Koh-Lanta sur TF1 en vidéo, mais vous pouvez aussi voir le 3e épisode de la saison 16 dès que vous le souhaitez.

Après si peu de temps, les premières rivalités et amitiés se forment déjà, et l’on aura aperçu espoirs et désillusions ; pourtant, la saison 16 de Koh-Lanta n’en est qu’à ses balbutiements.

Malgré tout cela, les candidats ne perdent pas de vue le fameux anneau d’or, caché sur l’île aux trésors. Dans les faits, rappelons que celui ou celle qui parviendra à mettre la main dessus pourra s’assurer d’une place en finale, le rêve pour chaque aventurier.

