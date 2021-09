Des racines et des ailes en vidéo : En Gironde, des vignobles aux grands lacs à voir en replay > Très appréciée par les téléspectateurs de la chaîne France 3, l’émission Des racines et des ailes propose bien des voyages, souvent inédits et charmants.

Si l’on peut passer un tel moment de joie devant Des racines et des Ailes, c’est bien car les décors présentés de haut sont tout simplement magnifiques. Si l’on considère que l’on peut, en plus, découvrir les recoins de la région et les secrets les mieux gardés, l’on ne peut que succomber au principe.

Pour cette nouvelle émission, c’est vers la Gironde que voyage le téléspectateur présent. Des vignobles aux grands lacs, la Gironde ; plus grand département de France métropolitaine, est un territoire aux multiples visages.

En Gironde, l’on retrouve un estuaire emblématique, de vastes étendues de pins maritimes, ou encore ; et sans oublier, son célèbre bassin d’Arcachon, bordé par la dune du Pilat, qui n’est pas moins que la plus haute dune d’Europe.

Des racines et des ailes en vidéo : En Gironde, des vignobles aux grands lacs à voir en replay

Ainsi, Alain Beschi, conservateur du patrimoine, entraîne le téléspectateur à la découverte des plus grands domaines viticoles du Bordelais, tandis que Claire Steimer, de son côté, s’est intéressée au renouveau contemporain de ces prestigieuses propriétés.

Il est possible de regarder Des racines et des ailes en vidéo sur France 3, mais sachez que le sujet En Gironde, des vignobles aux grands lacs est aussi à voir en replay dès que vous le souhaitez.

Depuis la fin des années 1980, les plus grands architectes ; comme Jean Nouvel, Christian de Portzamprac, ou Ricardo Bofill, signent en Gironde, des réalisations spectaculaires.

C’est un kayakiste confirmé, Frédéric Gilbert, qui va diriger le téléspectateur sur le chemin d’eau qui relie les grands lacs au bassin d’Arcachon, tandis qu’au cœur du bassin, l’on pourra découvrir l’île aux Oiseaux.

Partager : Twitter

Facebook