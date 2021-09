Oceanhorn et Jotun : deux dignes représentants de l’action-aventure sur PS4 et Xbox One > Déjà connus par les joueurs PC, Oceanhorn et Jotun débarquent désormais sur consoles de salon que la PS4 et la Xbox One, en conservant leurs qualités ; un univers enchanteur et une aventure épique.

S’il n’est pas souvent nécessaire de posséder un incroyable budget pour réussir dans le monde des jeux-vidéo, Oceanhorn et Jotun en sont les parfaits exemples. Très loin d’atteindre les sommes que l’on connaît (à savoir des dizaines de millions) pour proposer une expérience aux joueurs, ces deux softs parviennent à créer l’exploit, en enivrant le joueur dès les premiers pas.

Dans Jotun, le joueur incarne une guerrière nommée Thora, morte au combat d’une façon loin d’être glorieuse, et faisant tout pour regagner la faveur des Dieux afin de pouvoir rentrer au Valhalla. Pour y parvenir, elle va alors devoir affronter des élémentaires géants, les Jotuns.

Déjà sortit fin 2015 sur PC, Jotun propose de rejoindre un monde plongé dans la mythologie nordique. L’on retrouve alors les principales qualités du soft, à commencer par une bande sonore impeccable et transportant le joueur à la perfection. Si les boss sont toujours aussi irréguliers dans leur difficulté, l’on ne pourra que saluer la diversité du gameplay, et des graphismes bien plus que remarquables. Au final, l’on ne pourra que regretter que l’aventure se termine aussi rapidement.

Oceanhorn et Jotun : deux dignes représentants de l’action-aventure sur PS4 et Xbox One

Dans cette version sortant sur consoles de salon, Jotun accueille un contenu supplémentaire, le Valhalla mode. Cet ajout vous permet de rentrer dans un boss rush offrant des versions plus impressionnantes des différents Jotuns, déjà redoutables à la base.

Dans un autre univers ; mais pas dans un autre genre, c’est Oceanhorn qui se profile cette fois-ci pour les joueurs disposants d’une PS4 et/ou d’une Xbox One. Alors qu’il s’inspire grandement de Zelda et de Final Fantasy pour ne citer qu’eux, Oceanhorn parvient à séduire le joueur en manque d’aventures et d’exploration. L’on retrouve alors une histoire captivante, couplée à un gameplay savoureux.

En reprenant les principales qualités du titre disponible sur PC, l’on retrouve un Oceanhorn tournant magnifiquement bien en 60 FPS, 1 080P ; soit la configuration Ultra sur un PC. Avec des graphismes mignons à souhait et des animations convaincantes, Oceanhorn parvient à tenir le joueur en haleine.

Pour peu que vous vous attardiez sur les quêtes annexes disponibles çà et là, Oceanhorn vous demandera 15 heures minimum pour en faire totalement le tour, soit une excellente moyenne pour un jeu sortant uniquement en téléchargement. Le tout est relevé par la présence de Nobuo Uematsu et Kenji Ito dans la bande-son, de quoi ravir de précieux souvenirs pour les connaisseurs ; le premier est connu pour son travail dans Final Fantasy, tandis que le second sera principalement reconnu pour SaGa ; mais également pour Sword of Mana, dont le jeu s’inspire également.

