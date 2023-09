The Voice Kids : La saison à voir sur TF1 et en vidéo replay

The Voice Kids : La saison 3 à voir sur TF1 et en vidéo replay > Bien que plus récente historiquement que son homologue pour adultes qui se nomme The Voice, The Voice Kids n’en reste pas moins une émission très appréciée, proposant un casting bien plus rafraichissant.

En effet, si, à la force des années, l’on aura entendu presque tous les timbres de voix qu’il est possible d’imaginer, les enfants, de leur côté, conservent un aspect bien surprenant par moment.

Ainsi, The Voice Kids joue clairement sur la carte de l’aspect familial, en proposant une émission, certes, moins embarrassante dans son déroulement, mais où le désir de victoire est le même. Si les jurés utiliseront d’autres mots pour exprimer leur point de vue, c’est bien ce point-là qui parvient, parfois, à émouvoir les nombreux téléspectateurs.

Pour cette troisième saison Française de The Voice Kids, l’on retrouve les habituels jurés que sont Jenifer et Patrick Fiori, auquel nous ajouterons un nouveau venu, en la personne de Matt Pokora.

Ce dernier fait d’ailleurs sensation dans le milieu, puisqu’il reste très apprécié des adolescents et l’on sait qu’ils sont nombreux à se présenter dans The Voice Kids, un choix exemplaire de TF1, qui ne cesse de confirmer sa place de leader dans les émissions de divertissement de chants.

The Voice Kids et la saison 3 sont à voir sur TF1 à partir de 20 heures 55 ce samedi 3 septembre 2016, mais également en vidéo replay sur le site de la chaîne.

La principale question de la soirée se pose ; qui utilisera son buzzer pour se retourner sur la performance de l’un des enfants ? Comme dans The Voice, le concept de l’émission reste inchangé et les coachs sont dos à la scène. Si la prestation d’un candidat leur plaît, ils pourront alors se retourner pour mettre un visage sur la voix.

Encore une fois, si un seul coach venait à se retourner, le candidat devra rejoindre automatiquement son équipe, mais, si plusieurs coachs venaient à buzzer, c’est bien l’enfant qui pourra choisir avec qui poursuivre l’aventure ; et il ne fait alors nul doute qu’il se tourne vers son chanteur préféré.

