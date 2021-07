Voir Fort Boyard sur France 2 ou en vidéo replay sur Internet

Voir Fort Boyard du 23 juillet sur France 2 ou en vidéo sur Internet > Voici l’une des plus vieilles émissions de télévision qui existe encore à ce jour ; ce soir sur France 2, c’est une nouvelle équipe qui part à l’aventure dans le Fort le plus célèbre de France.

Pour cette nouvelle émission, Olivier Minne accueille de nouvelles personnalités prêtes à se lancer à l’assaut du fort.

Aujourd’hui, ce sont donc Sébastien Loeb, Iris Mittenaere, Léa François, Cyril Despres, Tom Villa et Cyril Féraud qui ont répondu présent. Tous joueront en faveur de l’association Wings For Life, une association créée par Heinz Kinigadner et Dietrich Mateschitz en 2004 afin de soutenir la recherche sur les lésions de la moelle épinière.

Dans ce fort Boyard du 23 juillet sur France 2, les candidats affrontent des épreuves connues, mais toujours autant redoutées.



Ainsi, les candidats devront affronter Fred Bousquet dans La Cage, et devront également répondre aux énigmes des frères Bogdanov ou de Narcisse Lalanne, incarné par Francis Lalanne de la «Boyard Academy».

Sachez que vous pouvez voir Fort Boyard du samedi 23 juillet 2016 sur France 2 dès 20 heures 55, ou en vidéo sur Internet, avec le replay de l’émission.

Concernant le désormais très célèbre Père Fouras, il a préparé de nouvelles cellules et de nouveaux défis pour les candidats, comme Le pays des merveilles, La bibliothèque abandonnée, Le train fantôme, La momie, ou encore Le vaisseau infernal.

À l’extérieur, de nouvelles aventures attendent encore les candidats, notamment avec les cotons-tiges extérieurs ; de quoi s’assurer de défendre le précieux trésor du Fort.

