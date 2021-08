Le Tour du Monde de Faut pas rêver, une émission inédite sur France 3 en vidéo replay

Le Tour du Monde de Faut pas rêver, une émission inédite sur France 3 ce 15 juillet > Ce soir, l’émission Faut pas rêver nous revient avec un contenu inédit, mais également une nouvelle mécanique qui devrait plaire aux amateurs du genre.

Comme à l’accoutumer dans Faut pas rêver, l’on part à la découverte de lieux marquants et magique ; mais pour cette nouvelle émission nommée le Tour du Monde, ce sont plusieurs destinations qui se dévoilent aux téléspectateurs.

Avec Philippe Gougler aux commandes de ce Tour du Monde de Faut pas rêver, le dépaysement est garanti et l’on se laisse volontiers embarquer dans un voyage nous menant à des destinations de rêve sur les cinq continents.

Pour ce voyage de la soirée, l’on se dirige vers les plages de Bali jusqu’au sommet de l’Himalaya, en passant par la Papouasie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Costa Rica, la Namibie et la Tanzanie ; que de dépaysement !

Au fil de ses rencontres, Philippe Gougler vient alors s’initier au culte du Dieu de la mer avec pèlerins à Bali, mais fabrique également des parures avec un groupe de femmes en Papouasie.

Le Tour du Monde de Faut pas rêver, une émission inédite, est à voir à partir de 20 heures 50 sur France 3, ce vendredi 15 juillet 2016.

Toujours dans la même soirée, le présentateur ira se joindre avec des pêcheurs-lutteurs sur un affluent du Mississippi, avant de découvrir les joies du surf sur d’impressionnantes dunes de sable en Namibie.

Enfin, l’on découvrira les images d’un parcours en moto incroyable, sur les plus hautes routes de l’Himalaya. Entre paysages à couper le souffle et rencontre avec des passionnés, cette émission inédite de Faut pas rêver se permet de faire le Tour du Monde, et le fait merveilleusement bien.

