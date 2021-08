Zone Interdite dans les coulisses d’une aire d’autoroute à voir en vidéo > Mois de juillet oblige, l’émission Zone Interdite prend la direction des vacances et se met en immersion totale dans les coulisses d’une aire d’autoroute.

Chaque jour, que se soit pour déjeuner, faire le plein d’essence, ou simplement se dégourdir les jambes, l’aire d’autoroute est un passage quasi-obligatoire pour les vacanciers.

Dans les Bouches-du-Rhône, l’aire d’autoroute de Lançon de Provence est la deuxième plus grande de France. Située sur l’autoroute du soleil ; la plus fréquentée d’Europe en été, elle accueille, chaque jour, plus de 70 000 automobilistes.

C’est donc la taille d’une ville qui s’avance ici, sur seulement quelques hectares.

Dans cette aire d’autoroute, une véritable fourmilière qui ne dort jamais, l’on retrouve Olivier Maunoury, qui gère pas moins de six établissements de restauration.

L’émission Zone Interdite dans les coulisses d’une aire d’autoroute est à voir en vidéo ce mercredi 13 juillet 2016, sur M6 dès 20 heures 55, ou sur M6 Replay.

Un autre point très stratégique en ce lieu, la station-service. Tenue par Françoise Liégeois du haut de ses 59 ans, elle débute sa dernière saison sur l’aire. Entre voitures abandonnées et bagarres de routiers, cette ultime ligne droite va lui donner des sueurs froides.

Enfin, il faut noter qu’avec une telle affluence journalière, l’aire d’autoroute de Lançon de Provence est un lieu très sensible. Durant l’été surtout, les nombreux gendarmes sont sur les dents et ont énormément de travail pour assurer la sécurité.

