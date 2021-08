Voir Ninja Warrior Le parcours des héros la nouvelle émission de TF1 > Concept repris d’autres chaînes et d’autres pays, Ninja Warrior La parcours des héros a le mérite de nous faire passe un bon moment devant sa télévision ; la nouvelle émission de TF1 promet de surprendre les téléspectateurs.

Dans Ninja Warrior sur TF1, il ne faut pas imaginer les stars des pays Asiatiques, mais bien des athlètes accomplis, capables de se transcender dans les difficultés, où, qui s’en croient capables.

Ce soir, ils sont alors venus affronter un gigantesque parcours du combattant, véritablement difficile. Tournée en extérieur sur le Vieux Port de Cannes, la nouvelle émission de TF1 ; Ninja Warrior, le parcours des héros est simple dans son concept.

En effet, sur le papier, il faut « simplement » franchir 33 obstacles, avec la pression du chronomètre en plus sur les épaules.

Voir Ninja Warrior Le parcours des héros la nouvelle émission de TF1

Sauter d’un plan très incliné à l’autre au-dessus d’une piscine olympique, se jeter dans le vide à l’aide d’une corde ou encore escalader un mur d’une hauteur de 4 mètres, voilà le quotidien des participants.

Vous pouvez voir Ninja Warrior Le parcours des héros, la nouvelle émission de TF1 à partir de 20 heures 55 ce vendredi 8 juillet 2016.

Vous l’aurez compris, les défis ne manquent pas pour les concurrents, mais également pour les célébrités Pascal Olmeta, Brahim Asloum, Iris Mittenaere ; Miss France 2016, souhaitant tester leurs aptitudes physiques et leur mental.

Une fois les sélections et les demies-finales terminées, les plus agiles s’affrontent à la Tour des Héros, l’ultime obstacle au bout d’une corde lisse, à plus de 20 mètres. Le grand vainqueur repartira avec 100 000 euros et une voiture.

