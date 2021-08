Revoir Sale temps pour la planète, le documentaire sur les Alpes de France 5

Le documentaire Sale temps pour la planète sur les Alpes ce 4 juillet sur France 5 > Rendez-vous sur France 5 ce soir, pour découvrir un nouveau reportage du documentaire Sale temps pour la planète. Dans ce numéro, ce sont les Alpes qui sont mis en avant.

Le Massif du Mont Blanc, dans sa plus grande beauté, est également une zone de danger de tous les instants.

Chaque année, les avalanches y font de nombreuses victimes, et ce, malgré des moyens de préventions de plus en plus efficaces, à l’image des déclenchements préventifs d’avalanches par le biais d’explosifs.

Pourtant, ces dispositifs ne permettent pas de prévenir les éboulements de neige dans les zones urbaines situées plus bas, et une ville emblématique est particulièrement touchée par ce phénomène, Chamonix.

Située entre les massifs montagneux des Aiguilles Rouges et du Mont Blanc, la station alpine qu’il n’est plus besoin de présenter, compte 17 couloirs d’avalanche jaugés à risque.

Le documentaire Sale temps pour la planète sur les Alpes est à regarder ce lundi 4 juillet 2016, à partir de 20 heures 50 sur la chaîne France 5.

À juste titre, il est alors nécessaire de tout faire pour éviter un drame comme en février 1999, dans le hameau de Montroc. Douze personnes perdirent la vie dans ce lieu dévasté par la neige.

En plus de ces avalanches très risquées, l’on retrouve une rupture éventuelle d’une poche d’eau du glacier de Tête Rousse, qui pourrait faire des dégâts plus que tragiques.

