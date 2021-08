Mafia 3 dans une vidéo de gameplay

Mafia 3 prépare son arrivée et se dévoile dans une vidéo de gameplay > Que l’attente est longue entre la sortie de Mafia 2, et l’arrivée imminente désormais, de Mafia 3 sur nos consoles. Sortit en 2010, Mafia 2 se présentait clairement avec de bonnes intentions, mais l’action un peu molle de ce dernier sera son principal défaut.

L’E3 2016 aura alors permit d’en découvrir un peu plus sur Mafia 3, l’un des plus gros titres à sortir en cette fin d’année. Si la concurrence sera rude sur les étalages des magasins, Mafia 3 possède l’avantage de jouer seul dans sa catégorie, tout en offrant une renommée déjà grandissante.

Dans Mafia 3, le joueur contrôle Lincoln Clay, le personnage principal de retour à New Bordeaux suite à la Guerre du Viêt Nam. Lorsqu’il arrive sur place, il découvre que sa deuxième famille, son groupe de gangster, a été massacré par des mafieux. Il n’en faut alors pas plus pour se lancer dans une histoire de vengeance, se situant à la fin des années 1960.

Lors de l’E3 2016, de nombreuses fonctionnalités ont été présentées et des premières séquences de gameplay dévoilés. En bas de la page, vous retrouverez l’une de ces vidéos, permettant de justifier pleinement pourquoi Mafia 3 est, clairement, l’un des titres à surveiller de près, désireux de mettre de côté les points négatifs des premiers opus.

Au cours de ces multiples présentations, Mafia 3 a dévoilé sa carte plus en détails, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle se veut riche et immense, tout en délimitant plusieurs zones bien distinctes, comme le quartier Français ou les marais ; pas moins de dix districts sont présentés, permettant de profiter au maximum de l’aventure, après une attente interminable.

Se rapprochant de GTA au maximum, Mafia 3 joue alors sur de l’action frénétique et sur de la violence poussée à son paroxysme. En pleine période de racisme et de ségrégation, l’ambiance se veut sombre, mais reste clairement enivrante, en proposant des graphismes léchés de qualité (soulignons également les musiques sélectionnées, un choix parfait !). Si, à l’heure actuelle, l’on peut encore pester sur des déplacements parfois trop robotiques et quelques imperfections de gameplay, Mafia 3 reste clairement l’une de ces perles que l’on attend au fil des ans.

Se déroulant en monde ouvert, Mafia 3 vous laisse le choix de l’approche ; entre discrétion et assaut à tout-vas, il n’y a qu’un pas, que le joueur se fera un plaisir de choisir en fonction de la situation ou de son envie. L’exploration peut réserver de belles surprises et les multiples quêtes annexes ; vols de voitures, contrats d’élimination de cibles, nettoyage de planques, …, permettent de rajouter une certaine diversité, que l’on espèrera toutefois assez diversifié pour éviter une lassitude au fil des heures.

De leur côté, les phases de shoot sont à l’image du jeu, nerveuses. Utiliser le décor à son avantage sera le lot quotidien du joueur qui pourra également sélectionner son arme aussi facilement que dans GTA ; l’aide apportée par Rockstar Games se fait clairement sentir et cela n’est pas à plaindre. Les déplacements et les courses-poursuites en voitures sont également montrés plus en détails, nous permettant de confirmer les nombreuses mises à niveau que Mafia 3 propose de Mafia 2. Quoiqu’il en soit, nous reviendrons sur Mafia 3 lors de sa sortie, et nous suivrons les prochaines informations de près.

