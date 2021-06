Le documentaire Ils veillent sur nos assiettes à voir sur France 3 ce 6 juin > C’est dans une société de plus en plus soucieuse de sa qualité de nutrition, que la chaîne France 3 nous propose un documentaire intéressant, relatant quelques problèmes connus dans l’hexagone.

En France, ils sont de plus en plus nombreux à être dubitatifs quant à la qualité des nombreux produits alimentaires et cette interrogation est légitime lorsque l’on sait les nombreuses crises qui se sont succédé dans le pays.

Depuis vingt ans, l’on retrouvait la vache folle, la grippe aviaire, le poulet à la dioxine, les fromages à la listeria, ou encore l’incroyable affaire de la viande de cheval.

Voici autant d’évènements et de scandales sanitaires qui ont inquiété les Français, et pourtant, de nombreux professionnels veillent au grain.

Entre vétérinaires, laboratoires indépendants, ou journalistes spécialisés dans la défense des consommateurs, tous veillent et nous protègent des risques liés à l’industrialisation ou au manque de respect des règles sanitaires élémentaires.

Sachez que le documentaire Ils veillent sur nos assiettes est à voir à partir de 20 heures 55 sur France 3, ce lundi 6 juin 2016.

Aux quatre coins de la France, qu’ils soient producteurs, artisans ou associatifs, ils luttent tous contre l’uniformisation du goût et possèdent le même objectif.

Préserver notre environnement et notre santé en mangeant mieux et différemment, tout en favorisant une agriculture durable et de nouveaux modes de consommation et de distribution.

