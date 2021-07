Le documentaire Climat la puissance des éléments sur France 5 ce 2 juin > Ce soir, France 5 se met en avant avec un documentaire passionnant, et déjà réalisé en 2014. L’occasion est excellente de revenir les nombreux phénomènes naturels qui ponctuent l’humanité.

Qui n’a jamais entendu parler de cyclone, tornade, avalanches, tourbillon de feu ou encore tempête de sable ? Tous sont autant de phénomènes fascinants et naturels, illustrant la puissance incroyable du climat.

Tous ces phénomènes permettent encore de comprendre l’impact incroyable de l’eau, du vent et de la température sur notre quotidien.

Mais comment ces caprices de la météo ; à la durée de vie parfois très courte, apparaissent-ils réellement ?

C’est poussé par la curiosité que l’animateur Britannique Richard Hammond, entreprend, en compagnie de spécialistes, une série d’expériences parfois improbables pour percer leurs nombreux mystères.

Le documentaire Climat la puissance des éléments est à voir à partir de 20 heures 45 sur France 5, ce jeudi 2 juin 2016.

Que ce soit en laboratoire pour observer l’onde de choc d’un éclair ou en pleine nature, la soirée s’annonce riche en enseignements.

Ainsi, l’on découvrira comment, en plein désert et après la création d’une tempête sable artificielle, la chaleur et le vent peut provoquer la pluie, avant de découvrir comment naissent les avalanches et les tourbillons de feu. Le documentaire se terminera sur l’analyse des tornades, dans un centre de recherches dans un premier temps, puis en essayant d’envoyer une sonde au cœur de l’une d’elles.

