One Piece Burning Blood organise ses combats sur consoles > Qui ne connaît pas One Piece et son univers totalement loufoque ? Appréciée par beaucoup grâce à des mangas très intéressants, la licence se permet une nouvelle déclinaison en jeu-vidéo, et se permet même, pour la première fois, d’apparaître sur Xbox One, une console de Microsoft.

Car oui, au fil des ans, la série des One Piece s’est illustrée sur les consoles de Sony, se permettant même une apparition sur Nintendo Wii U. Les choses reprennent leur place maintenant, et One Piece Burning Blood sera apprécié par les amateurs du manga, qu’ils soient sur PS4, ou sur Xbox One.

Ce nouvel épisode marque également un tournant dans la série, puisque l’on dit au revoir aux épisodes Beat’em All sortis alors sur PS3. Cette fois-ci, One Piece se transforme en véritable jeu de combat, pour le plaisir des aficionados du genre.

Bien qu’il puisse être compliqué de s’imposer dans un monde où les jeux de combats sont dominés par certains titres en particulier ; gardons également à l’esprit que King of Fighter XIV se précise et se placera en rayons très rapidement, One Piece Burning Blood possède cette aura capable d’émerveiller les joueurs, même ceux n’étant pas forcément des connaisseurs de l’histoire de Luffy.

Dans les faits, ce sont bien les fans qui étaient désireux de retrouver un véritable jeu de combat basé sur l’univers de One Piece ; pour l’occasion, ce sont les développeurs de chez Spike Chunsoft qui ont répondu présents. Historiquement, et avant de fusionner avec Chunsoft, Spike était connu pour avoir livré l’une des meilleures trilogies tirées d’un manga, à savoir la série des Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi.

Dans de telles circonstances, l’on se demande réellement ce qui pourrait ne pas fonctionner dans cette sortie très attendue, et pourtant. Bien plus facile à prendre en main que la série des Budokai Tenkaichi, One Piece Burning Blood se dote d’une certaine facilité dans l’exécution des combos, à l’image de ce que nous pouvons trouver dans les Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm.

Toutefois, les combinaisons de touche sont assez nombreuses pour ne pas finir son enchaînement par des attaques dévastatrices à chaque fois, tandis que la jouabilité se veut assez nerveuse ; toujours à l’image des Budokai Tenkaichi. Pour rester dans le succès de Dragon Ball Z, les super-attaques des personnages sont très aisées à sortir puisqu’il suffit de maintenir une gâchette de votre manette puis d’appuyer sur la touche correspondante à l’attaque souhaitée, tandis qu’une fois votre barre d’ultra chargée, une double pression sur le stick gauche suffira à renverser la situation.

Très simpliste sur le papier, One Piece Burning Blood parvient toutefois à offrir un jeu assez nerveux dans l’ensemble pour que l’on y passe un moment parfait avec ses héros préférés ; le côté spectaculaire des attaques fait mouche, tandis que les graphismes offrent un aspect dessin plutôt bien réalisé. Disposant d’un excellent mode trois contre trois et d’un roster de personnages jouables de qualité et diversifié, il ne fait nul doute que One Piece Burning Blood parviendra à satisfaire les amoureux de la licence.

