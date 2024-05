Les jeux-vidéo que l’on devrait voir lors de l’E3 2016 > Comme chaque année maintenant, l’E3 s’est imposé comme le salon par excellence pour les éditeurs, développeurs, mais également pour le public qui se presse en masse dans l’endroit.

Véritable salon surclassant ce qu’il se fait d’autre au cours de l’année ; bien meilleur que le Tokyo Game Show se déroulant un peu plus tard dans l’année, l’E3 est le lieu de prédilection pour vivre de véritables surprises et entrevoir des espoirs quant à la sortie de jeux-vidéo que l’on espérais plus.

L’an passé déjà, l’E3 avait fait vibrer la communauté grâce à une communication incroyable sur le stand de Sony. Avec le remake de Final Fantasy VII, The Last Guardian, ou encore le moment de liesse suivant l’apparition de Yu Suzuki puis l’annonce d’un Kickstarter de Shenmue III, la légende était en marche.

Après une telle année, peut-on encore imaginer un E3 2016 plus surprenant ? Cela paraît peu probable, mais ne sait-on jamais ; l’histoire nous a déjà prouvé que rien n’est certain jusqu’à la fin de l’évènement.

Les jeux-vidéo que l’on devrait voir lors de l’E3 2016

Ce que l’on sait, en revanche, c’est que l’on devrait retrouver des jeux-vidéo à l’aura puissante et qui savent maintenant se faire désirer.

Ainsi, il est impossible de ne pas évoquer l’E3 2016 sans penser à la prochaine cuvée de Call of Duty, FIFA ou encore PES, mais les yeux se tourneront rapidement sur la conférence de presse d’Electronic Arts qui fera un point d’honneur à impressionner le monde avec son récent Battlefield 1, son très attendu Mass Effect Andromeda, ou encore la suite de Titanfall, Titanfall 2.

Côté Microsoft, le nouvel opus de Forza devrait se dévoiler, tandis que l’on verra très certainement de nouvelles images de Persona 5, le jeux-vidéo de rôle Japonais par excellence, mais également de Final Fantasy XV et de Syberia 3, faisant suite à Syberia 2, sortit en 2004.

En attendant de revenir plus en détail sur l’évènement lorsque ce dernier livrera son lot de surprises, nos pensées se dirigent naturellement vers Ubisoft, qui ne cesse d’imposer ses records de ventes au monde entier. Après l’excellence de The Division, Ubisoft possède encore de belles cartes à jouer et l’E3 2016 devrait être l’occasion de revenir sur certains jeux-vidéo à paraître dans l’année fiscale 2016, comme Ghost Recon : Wildlands, Watch Dogs 2, South Park : The Fractured but Whole et For Honor ; en plus de connaître certaines dates de sorties lors de la présentation, l’on attend de pied ferme les premières images de la nouvelle licence AAA qu’Ubisoft va dévoiler aux joueurs et à la presse ; accrochez-vous, l’E3 2016 s’annonce déjà incroyable sur le papier.

