Des Paroles et des Actes avec Jean-Luc Mélenchon sur France 2 en direct ce 26 mai > Une fois par mois, cela est devenu une habitude puisque l’on retrouve l’émission politique, Des Paroles et des Actes. Ce 26 mai 2016 ne fait pas exception et la place est laissée à Jean-Luc Mélenchon.

Ce soir, Jean-Luc Mélenchon, fondateur et président du Parti de gauche, ainsi que déjà candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2017 rejoint le plateau du talk-show politique Des Paroles et des Actes.

Venu pour répondre aux questions des journalistes de la rédaction de France 2, comme David Pujadas, Nathalie Saint-Cricq et François Lenglet, l’on devrait trouver la soirée intéressante.

Comme dans l’habitude de l’émission, des questions de politique intérieure et extérieure seront posées et il devrait être question de plusieurs points sensibles, mais toujours d’actualités.

En politique intérieure par exemple, il devrait être question de la rupture de son alliance avec le Parti communiste au sein du Front de gauche, de l’opposition à la loi El Khomri, mais également de son positionnement sur le mouvement « Nuit debout ».

Concernant la politique extérieure, les questions devraient se porter sur la crise des migrants et sur l'éventualité du Brexit ; le British Exit, évoquant l'hypothèse de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne.

Concernant la politique extérieure, les questions devraient se porter sur la crise des migrants et sur l’éventualité du Brexit ; le British Exit, évoquant l’hypothèse de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union Européenne.

Plus tard dans l’émission, Jean-Luc Mélenchon débattra avec ou plusieurs opposants, puis deux journalistes dresseront un bilan de ses interventions, n’hésitant aucunement à revenir sur un point précis, évoqué lors des échanges.

