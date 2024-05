Voir la Grande soirée Céline Dion sur M6 ce 24 mai > Le moment que l’on peut vivre ce soir sur M6 semble irréel, mais tellement magique. Ce soir, la chaîne M6 propose aux téléspectateurs une soirée incroyable, en compagnie de la chanteuse Céline Dion.

Pour la première fois depuis le décès de son mari ; mais également manager, le 14 janvier dernier, Céline Dion brise la loi du silence et évoque René Angelil, celui qui a partagé sa vie depuis presque trente ans, tout en discutant de sa nouvelle vie, et de ses projets futurs.

Quelques mois avant la sortie de son nouvel album en Français, le dernier était en 2012 et se nommait « Sans attendre », enregistré avec le compositeur et chanteur Jean-Jacques Goldman (dont le premier extrait était attendu en avril 2016), la chanteuse a fort à faire.

Tandis que son grand retour sur les scènes Françaises est prévu pour le mois de juin prochain, Céline Dion revient sur sa carrière, et sur trente années de succès.

Voir la Grande soirée Céline Dion sur M6 ce 24 mai

Moment parfait pour faire partager aux téléspectateurs les nombreuses et grandes étapes de sa vie aux côtés de l’homme qui l’a découverte.

Vous pouvez voir la Grande soirée Céline Dion dès 20 heures 55 sur M6, ce mardi 24 mai 2016.

Au cours de la soirée et de la rencontre, l’artiste évoque avec passion son mari et impresario, ses débuts sur scène alors qu’elle n’était encore qu’une adolescente, mais également sa vie personnelle, familiale et ses projets sans lui.

Après ce reportage, la soirée se poursuit sur M6 puisque l’on va découvrir les 30 titres préférés des Français, de quoi se remémorer de très bons souvenirs.

J’aime ça : J’aime chargement…