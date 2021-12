Capital sur les collectivités de nos régions départements et mairies sur M6 replay

Capital sur les collectivités de nos régions départements et mairies sur M6 ce 22 mai > Ce dimanche soir, l’émission Capital prend le chemin d’une nouvelle enquête et se tourne vers les collectivités et à quel point elles peuvent nous ruiner.

Alors qu’il ne reste plus que quelques jours pour remplir et retourner notre déclaration de revenus de l’année 2015, une question revient souvent ; notre argent est-il utilisé à bon escient ?

Si la question se pose, elle se pose surtout vers les collectivités territoriales ; entre régions, départements et mairies, l’on voit parfois très large et l’on dépense sans compter, malheureusement.

D’un autre côté, la fusion des régions peut-elle réellement mettre fin au gaspillage ?



Depuis le 1er janvier 2016, la France est passée de 22 à 13 régions pour une raison majeure, faire des économies. Au total, ce sont dix milliards d’euros qui sont annoncés, mais la promesse est-elle réellement réalisable ?

Capital sur les collectivités de nos régions, départements et mairies est à voir dès 20 heures 55, ce dimanche 22 mai 2016.

L’on suit donc les premiers pas de trois nouvelles régions que sont le Grand Est, la Normandie et l’Aquitaine ; de nombreuses révélations peuvent être faites.

Enfin, la soirée se termine avec un reportage mettant en avant la folie des grandeurs de certains élus. Entre des ronds-points inutiles, des ponts sans aucune circulation, ou encore des musées fermés, l’imagination de certains élus est incroyable, mais vraiment sans limite. Direction Angoulême, Cugnaux, situé en Haute-Garonne et à la Guyane.

