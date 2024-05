TPMP fait son Olympia en direct sur D8 ce 19 mai > C’est désormais devenu une habitude avec la bande du talk-show de Touche pas à mon poste, puisque l’on a droit, assez souvent, à des Primes diffusés, comme l’émission de base, en direct, pour le plus grand bonheur des fans du concept.

Qu’il est compliqué maintenant de passer outre le divertissement proposé par Cyril Hanouna. Présent depuis de longues années sur les ondes radios, mais également dans les postes de télévision, l’animateur fait polémique, mais reste principalement apprécié pour son humour presque sans-gênes.

Grâce à des records d’audiences toujours plus forts pour son émission Touche pas à mon poste diffusé du lundi au vendredi en direct à partir de 19 heures, il est presque normal de retrouver Cyril Hanouna et toute sa bande dans des soirées toujours plus longues, mais toujours plus folles !

Alors que le Prime de TPMP à Las Vegas a connu de nouveaux pics d’audiences, c’est, ce soir, une toute nouvelle aventure qui commence pour Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, dont le concept d’émission est désormais très suivi par d’autres chaînes, comme TF1.

TPMP fait son Olympia en direct sur D8 ce 19 mai

Direction donc l’Olympia pour vivre un moment unique. Coup très osé pour toute l’équipe, la soirée se veut déjà surprenante dans son déroulement et l’on devrait découvrir des numéros toujours plus fous, mais toujours sous la direction du grand patron de Touche pas à mon poste.

Il est possible de voir TPMP fait son Olympia en direct à partir de 21 heures sur D8, ce jeudi 19 mai 2016.

Entre les duos improbables, les chorégraphies de folies, la magie et autres acrobaties, ils ont tous répété pendant des heures et des heures afin de faire passer aux téléspectateurs un moment inoubliable, notamment pour les remercier d’être toujours plus nombreux à suivre leurs aventures.

Au cours de la soirée, de nombreuses stars ont répondu présentes pour faire une apparition sur cette scène mythique à leurs côtés, mais une certitude ne disparaît pas ; l’on risque bien de vivre une soirée marquante et inoubliable, comme à chaque diffusion de Prime.

