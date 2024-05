Sortit sur PS4 et Xbox One, Coffin Dodgers est un Mario Kart like plutôt convainquant > Depuis sa création, Mario Kart inspire grâce à un jeu jouissif ; parfois traître, mais ô combien prenant lorsque l’on rentre dans le concept. Ce dérivé de Micro Machines est devenu, au fil des ans, la référence ultime dans les jeux de karts, que l’on préfère le solo, comme le multijoueur.

C’est donc tout logiquement que de nombreux titres ont voulu s’essayer à l’aventure, parfois pour le meilleur, mais également pour le pire, comme ce Sonic R, sortit en 1994 sur la SEGA Saturn, et qui reste, encore aujourd’hui, comme l’un des pires spin-off de toute l’histoire. Mais ce qui nous intéresse particulièrement aujourd’hui, c’est cet OVNI qu’est Coffin Dodgers.

Disponible sur PC depuis quelques mois déjà (juillet 2015), Coffin Dodgers a rejoint le chemin des consoles de salon avec une sortie sur PS4 et Xbox One. Ici, le doute n’est pas permis, l’on retrouve bien un Mario Kart like, qui jouis de plusieurs bonnes idées, malgré une réalisation en deçà des espérances.

Dans le petit village de Sunny Pines, les habitants sont des retraités qui vivent paisiblement leur vie. Seulement voilà, un nouveau voisin fait son apparition, un voisin qui n’est autre que la mort en personne. Cette venue va alors chambouler les jours heureux des retraités, qui vont devoir prendre part à des courses endiablées pour rester en vie. Si le pitch est posé, force est de constater que l’humour de l’histoire principale fait mouche et que l’on prend un certain plaisir à voir le déroulement des évènements.

Sortit sur PS4 et Xbox One, Coffin Dodgers est un Mario Kart like plutôt convainquant

Une fois votre personnage choisi ; allant du vétéran de la guerre à la mamie gâteau, l’histoire débute et charge à vous de devenir le meilleur pilote de déambulateur que la terre ait connue, afin d’espérer poursuivre votre vie tranquillement. Alors que l’on apprécie tout particulièrement l’idée principale du titre, seul le regret d’une durée de vie un peu faiblarde nous envahit. Toutefois, et à 12 euros le titre, Coffin Dodgers empli parfaitement son rôle et nous procure une satisfaction certaine une fois lancés dans l’aventure.

Dans les faits, Coffin Dodgers se veut nerveux et propose une jouabilité assez rapide, avec une impression de vitesse convaincante, un comble lorsque l’on sait que même le grand Mario Kart à eu quelques lacunes sur ce côté-là, notamment dans Mario Kart 8. Là encore, l’on retrouve différents bonus sur les tracés, des bonus qui, une fois encore, permettront de reprendre ; ou de conserver, la tête de la course ; outre la flaque d’huile, les missiles, le turbo, le bouclier ou encore la frappe IEM (ici, un défibrillateur), le stress de la dernière place se fait sentir dans le mode histoire, puisque celui qui effectuera la moins bonne performance se verra prendre par la Faucheuse, et reviendra, le tournoi suivant, sous forme de zombie.

Vous l’aurez certainement compris, Coffin Dodgers se met en avant avec un humour certain, des clins d’œils subtils comme la présence de Paperboy, et avec une jouabilité exemplaire pour un titre arcade sans réelles prétentions. Toutefois très loin d’être exempt de défaut, Coffin Dodgers propose des graphismes, dans l’ensemble plutôt correct, malgré quelques grossièretés qui n’auraient pas eu lieu d’être. Une fois l’histoire terminée, vous aurez le loisir de reprendre l’aventure depuis le début, cette fois-ci en tant que la mort elle-même, et de découvrir une nouvelle fin ; une bien maigre désolation néanmoins pour un jeu que l’on peut boucler en un maximum de deux heures, si l’on prend bien la peine d’améliorer sa voiturette entre les courses, histoire de ne pas avoir le sentiment d’être réellement impuissant face à l’ordinateur.

Si l’on repassera sur le nombre de circuits ; trop peu nombreux et souvent un mix de ce que l’on a vu juste avant, ainsi que sur les musiques entraînantes, mais, là, encore, trop répétitives à la longue, l’investissement est rapidement amorti lorsque l’on passe une soirée ou deux entre amis dans le mode multijoueurs en écran splitté, jouable jusqu’à quatre. Ici, les rires prennent vite place et la frustration de se faire éjecter lorsque l’on se retrouve premier est bien moindre que dans Mario Kart, où la chance est le mot d’ordre. Proposant également un mode monde ouvert, l’on retrouve encore dans Coffin Dodgers, le mode Crazy Papi, qui rappelle fortement ; et dans le bon ton, les heures folles que l’on a passées sur Crazy Taxi ; au final, Coffin Dodgers est un Mario Kart like plutôt convainquant et qui parvient à se faire apprécier malgré quelques légères lacunes.

J’aime ça : J’aime chargement…