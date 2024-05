Le documentaire du poison dans nos jardins sur France 5 ce 15 mai > Après une très belle soirée avec l’Eurovision, hier, place aux bonne habitudes et aux reportages qui ponctuent le week-end. Ce soir, c’est sur la chaîne France 5 qu’il faut se rendre, afin de découvrir un reportage sur les désherbants.

Comme chaque année au printemps, ce sont plus de 17 millions de consommateurs Français qui se rendent et se pressent dans les magasins spécialisés, afin de récupérer de quoi planter, semer, et fleurir.

Dans les faits, qui sont les adversaires les plus redoutables de ces jardiniers en devenir ? Les nuisibles, mauvaises herbes et autres maladies qui peuvent toucher les plantes, et c’est d’ailleurs pour ces raisons que les nombreux amateurs achètent des produits phytosanitaires.

C’est le Français qui serait le champion de leur utilisation, avec pas moins de 6 000 tonnes épandues, rien qu’en 2014.

Le documentaire du poison dans nos jardins sur France 5 ce 15 mai

Pourtant, ces produits chimiques seraient toxiques pour l’environnement et pour la santé et il y en a, tout particulièrement, qui est au centre des attentions.

Le documentaire du poison dans nos jardins est à voir à partir de 20 heures 40 sur France 5, ce dimanche 15 mai 2016.

Très apprécié et utilisé, le Roundup est pourtant mis sur la sellette. Composé de glyphosate, sa mise en rayon sur le long terme est incertaine ; pour preuve, une réglementation prévoit son retrait définitif dès 2019.

Au cours du documentaire, l’on en apprend plus sur la composition des désherbants utilisés, mais, surtout, l’on découvrira quelques astuces afin de protéger notre jardin efficacement, de façon biologique.

J’aime ça : J’aime chargement…