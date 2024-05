Émission inédite de La Grande Librairie en direct ce 12 mai sur France 5 > Tous les jeudis, c’est en direct et en public que l’émission prend l’antenne pour revenir sur des faits littéraires marquants, en conciliant les sorties des derniers livres.

Mise à l’antenne depuis 2008, l’émission La Grand Librairie possède ses nombreux fidèles. L’émission est d’autant plus intéressante que c’est la seule émission littéraire à être programmée en première partie de soirée.

Au fil des années, l’émission n’a eu de cesse de conquérir de nouveaux téléspectateurs, tout en se montrant très influente sur les chiffres de ventes des ouvrages des auteurs ; pour tout amateur, La Grande Librairie est un rendez-vous immanquable.

Présentée par François Busnel, La Grande Librairie accueille bien souvent des auteurs de renom et appréciés de par le monde ; ce soir ne déroge aucunement à la règle.

Pour l’occasion, le présentateur reçoit l’écrivain Irlandais Colum McCann ; déjà auteur de « Et que le vaste monde poursuive sa course folle », du « Chant du coyote » et de « Saison de la nuit », afin de revenir plus en détail sur la sortie Française de son nouveau roman.

L’émission inédite de La Grande Librairie est à voir en direct ce jeudi 12 mai 2016, à partir de 20 heures 50 sur France 5.

Dans le roman « Treize façons de voir », l’auteur propose un recueil de cinq histoires, emplies de violences et d’espoir.

Au cours de la soirée, l’on retrouve également un reportage sur une librairie de France, un voyage dans les coulisses de la création ; là où un écrivain écrit et trouve son inspiration, puis la chronique La Gazette, qui est un condensé de l’actualité du monde des livres.

