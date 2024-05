Doom se met en avant sur consoles et propose un mode ultra hardcore cauchemardesque > Pour beaucoup, la licence Doom est une valeur certaine de fun dans le monde des jeux-vidéo ; présente depuis de nombreuses années, la série connaît, en 2016, un reboot plaisant du premier opus sortit en 1993.

Alors que le titre d’Id Software ne devrait plus tarder à pointer le bout de son fusil (sortie prévue le 13 mai 2016), force est de constater que le titre ne fait, désormais, plus que parler de lui à travers de nombreuses vidéos et interviews des développeurs.

Dans les faits, Doom reste un FPS (jeu de tir à la première personne) qui conserve ses qualités premières tout en offrant une mise au point graphique. Annoncé pour la première fois en 2007, il faudra attendre l’année 2015 pour mettre la main sur la première vidéo du soft, qui dévoile un jeu très nerveux et un niveau de gore très élevé et rarement atteint.

C’est justement sur ce niveau précis que Doom s’est toujours permis de faire mieux que la concurrence ; se démarquant amplement par cet univers chaotique, la licence Doom conserve ses fans de la première heure et se permet, encore aujourd’hui, d’attirer de nombreux curieux.

Doom se met en avant sur consoles et propose un mode ultra hardcore cauchemardesque

Mais si Doom parvient à créer tant d’attente autour de sa sortie, c’est bien car ce dernier ne se veut pas presser concernant les différentes sorties. Depuis les années 2000, seul Doom 3 est venu poursuivre l’histoire de la série.

Sortit sur les étals en 2004, Doom 3 connaître une extension un an plus tard, puis viendra une version complète en 2012, comprenant Doom 3 ainsi que son extension. En plus de 15 ans, un seul titre est sortit et la suite se faisait désespérément attendre.

Toutefois, Doom 2016 n’apparaît pas comme le quatrième opus de la licence, mais bien comme un reboot du premier opus datant déjà de 1993. Ici, il est alors question de graphismes retravaillés pour se coller aux ténors actuels, tout en reprenant l’histoire des débuts. Ce retour aux origines permet de constater que jamais un Doom ne se sera montré aussi nerveux et jouissif à jouer, tout en proposant un mode solo ne se bouclant qu’en une dizaine d’heures minimum.

Quelque temps avant sa sortie sur consoles (PS4, Xbox One) et PC, Doom se mettait encore une fois sur un piédestal en annonçant un mode de difficulté très particulier. Nommé ultra hardcore pour l’occasion, ce mode de jeu se veut cauchemardesque et la moindre mort de votre personnage annonce un départ définitif ; comprenez donc par-là, une mort permanente et une obligation de reprendre le jeu depuis son commencement. Il sera d’ailleurs intéressant de surveiller si les joueurs se montreront aussi patients que les développeurs, puisque, aucun de ces derniers n’ont réussi à venir à bout de leur propre jeu dans ce mode de difficulté ; gageons qu’un patch ne viendra pas baisser la difficulté du titre et laissera un tel challenge longtemps d’actualité.

