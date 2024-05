Capital sur le luxe en France ce 1er mai sur M6 > Nouvelle soirée de dimanche soir oblige, c’est l’émission Capital qui prend l’antenne sur la chaîne M6. Au programme de l’émission du jour, pourquoi, dans le luxe, la France est la championne du monde ?

Malgré ce que l’on peut voir et entendre, la crise ne touche pas forcément tout le monde, et dans les mêmes proportions.

Pour preuve, dans notre pays, le marché du luxe est l’un des secteurs les plus dynamiques et représente, annuellement, pas moins de 42 milliards d’euros de chiffre d’affaires, positionnant ainsi la France à la première place du podium sur le plan mondial.

L’occasion est alors parfaite pour l’émission Capital de chercher les réponses ; quels sont les secrets des grandes marques Françaises ?

Pour le premier sujet, Capital se penche en détails sur Louis Vuitton et les secrets d’un génie de luxe.

Sachez que vous pouvez voir Capital sur le luxe en France ce dimanche 1er mai 2016, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Depuis deux ans désormais, la marque Vuitton est désireuse de changer son image. L’enseigne, la plus copiée dans le monde entier, est menacée de banalisation et doit relever un nouveau défi, vendre le plus possible, tout en restant désirable. Les images du reportage nous amènent alors sur un défilé où le prix des sacs en cuir peuvent monter à 34 000 euros pièce.

Suite à ça, Capital se tourne vers les décorateurs Français qui refont le monde. Dans les hôtels, les restaurants, les boutiques et les maisons, l’on retrouve la fameuse French Touch, présente sur la planète entière. De Paris jusqu’à New-York, en passant par Londres, Capital dresse des portraits de rois de la déco de grand luxe.

