The Division enchaîne les records et ne cesse de s’étoffer en contenu > Lors de la première annonce du nouveau titre d’Ubisoft, l’on ne peut pas forcément dire que l’engouement des joueurs était présent ; même lors de la bêta, ce sont les défauts et la qualité graphique du soft qui étaient critiqués, tout en oubliant les points forts.

Seulement voilà, depuis sa sortie définitive sur Xbox One, PS4 et Windows, The Division frappe très fort et parvient, sans réelles difficultés, à offrir un contenu suffisant conséquent pour tenir en haleine les joueurs avides de MMO de très longues heures durant.

En seulement cinq petits jours de commercialisation, The Division a déjà généré plus de 330 millions de dollars de recettes dans le monde entier, ce qui classe le nouveau titre d’Ubisoft sur la plus haute marche des succès de l’entreprise sur une même période ; jamais un jeu n’aura réussi à faire mieux, que se soit une nouvelle licence, comme une suite d’un jeu phare de l’éditeur. The Division se classe à la première place des nouvelles licences les plus rentables, bien que l’on reste encore très loin du carton GTA V et de ses 816 millions de dollars en seulement 24 heures.

Ici, le fond du jeu n’est pas le même et un tel succès est mérité, d’autant que la campagne marketing aura été très forte autour de la sortie du titre ; pas d’inquiétude donc du côté d’Ubisoft, qui se permet encore de faire grimper son action, afin de, peut-être, calmer les ardeurs d’un hypothétique rachat.

Car oui, ces derniers mois, l’univers du jeu-vidéo a été bousculé avec les annonces de Vivendi se disant prêt à racheter des parts d’Ubisoft pour en devenir l’actionnaire principal. Une telle situation pourrait compliquer les prises de risque de la boite Française, et des cadres de l’entreprise pourraient quitter le navire ; Ubisoft ne serait certainement plus que l’ombre d’elle-même et un tel succès avec une nouvelle franchise permet de reprendre confiance dans l’avenir.

Lors du premier week-end de disponibilité du soft, ce ne sont pas moins de 1,2 million de joueurs qui se sont essayés au titre The Division, et les chiffres ne trompent pas, puisque plus de 100 millions d’heures de jeu ont eu lieu lors de la première semaine ; un bien bel exploit.

Avec un développement très long (4 ans), et un budget de plus de 80 millions, l’erreur était interdite pour l’entreprise. Au final, la modélisation de la ville de New-York est exemplaire et la connectivité entre les joueurs ; le fer de lance d’un MMO, se veut exemplaire ; seuls quelques bugs persistent, mais n’entravent en rien la progression d’un joueur assez patient pour chercher une nouvelle partie.

Au cours de l’année 2016, The Division devrait s’étoffer avec des extensions plus ou moins conséquentes ; si le premier réel ajout ne sera disponible qu’au mois de juin, des extensions gratuites pour tous sont déjà disponibles et continueront de se montrer. En avril par exemple, les joueurs pouvaient tenter un raid assez compliqué, trouver de nouvelles armes, des kits d’armure et découvrir un changement majeur dans la Dark Zone. Avec de tels efforts fournis par Ubisoft, l’on ne peut qu’espérer que The Division parviendra encore longtemps à faire rêver les joueurs, qu’ils soient nouveaux ou de la première heure.

Rappelons que dans The Division, le joueur débarque dans New-York décimé par une pandémie à la veille de Noël ; en plein chaos, charge au joueur de trouver l’origine du virus et de ramener l’ordre, par n’importe quel moyen.

