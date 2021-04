Envoyé Spécial sur l’hypnose sur France 2

Envoyé Spécial sur l’hypnose ce 28 avril sur France 2 > qui ne connaît pas encore le rendez-vous qu’est devenu l’émission Envoyé Spécial tous les jeudis sur France 2 ? Ce documentaire est devenu une référence pour les téléspectateurs, et les sujets se montrent bien souvent pertinents.

Attention toutefois, puisqu’il est rare de connaître l’intégralité des sujets avant la diffusion actuelle de l’émission, et celle-ci devrait revenir, ce soir, sur l’hypnose.

Seul sujet connu de la soirée ; et hors modification de dernière minute, l’hypnose est devenue monnaie courante pour les habitants du monde entier, et cela, depuis quelques années maintenant.

C’est avec un effet de médiatisation sans précédent ; permettant également divers divertissements, comme l’on peut en retrouver du côté de TF1 avec Messmer par exemple, que l’hypnose s’est fait une place de choix dans la culture actuelle.

Il y a encore quelque temps, cette dernière pouvait être utilisée dans les hôpitaux et les cabinets médicaux, mais s’exporte maintenant chez les particuliers.

Envoyé Spécial sur l’hypnose est à voir ce jeudi 28 avril 2016, à partir de 20 heures 55 sur France 2.

Il n’est désormais plus nécessaire d’être un professionnel de la santé pour se former à l’hypnose, et cette dernière fait fureur dans les cours de lycées et dans les rues ; voici la Street Hypnose. Attention néanmoins aux nombreuses dérives de cette pratique.

Car oui, l’utilisation de l’hypnose peut rapidement dégénérer, comme en témoigne les quelques faits présentés ce soir. En Picardie par exemple, c’est une lycéenne qui s’est prise de malaise après une séance mal maîtrisée, tandis qu’aux États-Unis, un avocat pratiquant l’hypnose est visé par six plaintes pour agressions sexuelles.

