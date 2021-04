Regarder des Racines et des Ailes entre Sarthe et Mayenne sur France 3 ce 27 avril > Émission très appréciée des téléspectateurs, Des Racines et des Ailes ne cesse de proposer des voyages dépaysant, en plein milieu de semaine ; de quoi reprendre de l’énergie en attendant le week-end.

Pour cette nouvelle soirée sur France 3, l’émission Des Racines et des Ailes se met le cap sur l’ouest de la France, pour un voyage inoubliable aux portes de l’Anjou, de la Normandie et de la Bretagne.

Les découvertes débutent déjà en compagnie de Pascal Mariette, un passionné d’histoire et d’archéologie. Avec lui, les téléspectateurs parcourent le Maine qui englobait autrefois la Sarthe et la Mayenne, tout en suivant les méandres des deux rivières.

Ce sont d’ailleurs ces deux rivières qui ont donné leur nom aux départements, ces deux rivières qui sont bordées d’édifices magnifiques.

Le voyage se poursuit ensuite avec la découverte de la muraille Gallo-Romaine qui fut bâtie au IIIe siècle au Mans.

Sachez que vous pouvez regarder l’émission Des Racines et des Ailes entre Sarthe et Mayenne dès 20 heures 55 sur France 3, ce mercredi 27 avril 2016.

Après cela, direction les Alpes mancelles, une curiosité géologique possédant un pierrier de schiste tout simplement exceptionnel, puis Laval, pour y découvrir cette vieille ville médiévale, avant de faire un tour au château-fort de Lassay-les-Châteaux, véritable joyau de la région.

Enfin, nous découvrons le projet d’écologie-pâturage de Martine Le Gall. Dans les faits, des moutons de Jacob et des chèvres des fossés tondent naturellement les endroits escarpés de la région.

