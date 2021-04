La série Total War accueille son nouvel opus avec Total War : Warhammer > Dernièrement, les opus de Total War s’enchaîne, et cela n’est pas pour déplaire aux nombreux amateurs de la licence de stratégie ; après une année seulement, Total War présente son nouvel épisode.

Historiquement, Total War a su se faire une place dans le cœur des joueurs en offrant un univers travaillé, mais surtout un jeu où la stratégie est réellement présente. Bien que certains épisodes n’ont pas remporté le succès attendu, la réussite globale de la marque parle d’elle-même.

Dans Total War, l’on retrouve un savant mélange de différents genres dans le fond du titre ; ainsi, l’on se retrouve confronté à de la stratégie au tour par tour, de la gestion, mais également du temps réel pendant les batailles, ce qui rend l’expérience complète et offre un réel sentiment de supériorité une fois les mécaniques prises en main.

Habituée à livre des batailles dans des époques bien différentes, les premiers opus de Total War se déroulaient essentiellement bien avant l’époque actuelle que l’on connaît de nos jours.

En 2015, c’est Total War Attila qui permettait aux joueurs de prendre le pouvoir dans l’univers des Huns. Ici, il n’était pas réellement question d’un jeu à part entière puisque le soft était une extension ; mais un standalone ; jouable sans le jeu d’origine, de Total War Rome II.

La série Total War poursuivait alors son ascension vers les sommets et parvenait sans mal à rivaliser avec les plus grandes licences de stratégie disponible à travers les âges. Qu’on se le dise, Total War n’en est encore qu’à ses balbutiements et le nouveau tournant engagé en 2016 permet de confirmer le fait que les développeurs parviennent à tirer le meilleur des mécaniques de leur jeu-vidéo, tout en se couplant à des univers appréciés des fans.

Bienvenu donc dans Total War : Warhammer, qui ne porte pas son nom sans raisons. Le changement est total pour la série qui se permet de voyager dans l’univers heroic fantasy de Warhammer, laissant, au loin, les tournants historiques auxquels nous étions habitués.

Ici, le joueur retrouve une histoire mettant en avant les conflits entre les factions importantes de l’univers, à savoir l’Empire, les Peaux-Vertes, les Nains et les Comtes Vampires. Que le succès soit au rendez-vous ou non, deux extensions sont, d’ores et déjà, prévues, de quoi rendre heureux les fervents supporters de la licence Total War.

