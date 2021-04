Regarder la première émission de The Voice en direct sur TF1 ce 23 avril > Nous y sommes enfin, l’émission phare de TF1, The Voice, la plus belle voix, atteint le stade des émissions en direct ; charge à chacun désormais de faire son possible pour briller.

Nous y voici, les grands shows en direct vont débuter ce soir, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, qui vont pouvoir, enfin, faire entendre leur voix. Dans chaque équipe, ils ne sont plus que quatre, ce qui fait seize prétendants potentiels.

Lorsque l’on regarde le parcours des candidats jusqu’ici, l’on ne peut que se dire que l’on retrouve les perles des chanteurs ; après avoir fait face aux auditions à l’aveugle ; qui ont permis de faire des rencontres surprenantes, les derniers candidats de The Voice ont passé avec brio l’épreuve des Battles, mais également l’épreuve ultime, souvent considérée comme la plus difficile à gérer.

Après tant de semaines, ils ont su montrer qu’ils ont gardé leur motivation intacte pour émouvoir coachs et public présents, mais la dernière ligne droite ne fait que se présenter.

Regarder la première émission de The Voice en direct sur TF1 ce 23 avril

Ce soir, les seize derniers candidats vont devoir se surpasser pour réussir à plaire aux téléspectateurs, sous les yeux émus des coachs que sont Garou, Florent Pagny, Mika et Zazie.

Sachez qu’il est vous possible de regarder la première émission de The Voice en direct dès 20 heures 55 sur TF1, ce samedi 23 avril 2016.

Désormais accompagné d’un orchestre, il faut donner le meilleur pour espérer continuer l’aventure en direct de The Voice et le moindre faux pas est sanctionné. Si la pression est à son paroxysme, les candidats ont la possibilité de chanter avec leur mentor pour se donner du courage.

Au terme de la soirée, certains candidats seront sauvés par les téléspectateurs qui peuvent voter, tandis que d’autres seront repêchés par les coachs ; ces prochaines semaines de direct sur TF1 s’annoncent déjà palpitante, à l’image cette nouvelle saison de The Voice, considérée comme la meilleure.

