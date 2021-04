Thalassa sur l’Océan Indien et le Sri Lanka sur France 3 ce 8 avril > Émission historique de la chaîne France 3, Thalassa reprend du service ce soir pour terminer en beauté une semaine qui pouvait être compliquée ; place au voyage et direction l’Océan Indien.

Pour cette nouvelle découverte, Thalassa nous transporte dans l’Océan Indien, et plus précisément sur une île de forme ovale, située en plein Océan Indien.

Bienvenue au Sri Lanka, dont la forme de son île évoque une pierre précieuse. Ce territoire de plus de 65 000 kilomètres carrés est bordé de longues plages de sable, où le soleil répond présent une grande partie de l’année.

L’ancien nom du Sri Lanka était d’ailleurs Ceylan, un nom évoquant la Route des Indes et les nombreuses et grandes plantations de thés.

Thalassa sur l’Océan Indien et le Sri Lanka sur France 3 ce 8 avril

Voici donc dans quel endroit l’émission Thalassa se permet de convier ses téléspectateurs ce soir, un lieu dépaysant et à l’histoire remarquable.

Sachez qu’il vous est possible de voir Thalassa sur l’Océan Indien et le Sri Lanka dès 20 heures 55 sur France 3, ce vendredi 8 avril 2016.

Pourtant, il y a encore quelques années, le Sri Lanka vivait un terrible cauchemar, une guerre coupait le pays en deux parties. Au nord, les Tamouls défiaient les Cinghalais, présents dans le sud de l’île.

Cette guerre de territoire et de religion dura plus de trente années, jusqu’en 2009. Depuis, le pays panse ses blessures et est soucieux d’offrir un nouveau visage au monde entier. Le Sri Lanka invite maintenant au plaisir, et parvient à se reconstruire en puisant une partie de son énergie dans l’océan environnant.

