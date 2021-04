Envoyé Spécial sur les polluants chimiques sur France 2

Envoyé Spécial sur les polluants chimiques ce 7 avril sur France 2 > Qui dit jeudi soir sur France 2, parle forcément de l’émission Envoyé Spécial, dont les nombreux reportages sont concluants et prenants dans leur réalisation ; cette nouvelle soirée ne déroge aucunement à la règle et les polluants chimiques sont, cette fois-ci, mis en avant.

Outre deux reportages dont nous ne disposons pas encore d’informations ; une habitude pour Envoyé Spécial, et sauf changement majeur dans l’actualité, nous devrions, au minimum, découvrir un reportage sur les nombreux polluants chimiques.

Entre dentifrices, vernis, coloration pour les cheveux, fruits et légumes ou encore aspirateurs et produits ménagers, tout notre quotidien est envahi de polluants chimiques, plus que nocif pour la santé.

Pesticides, triphényl phosphate, benzophénone, … Ces noms compliqués sont, au final, des perturbateurs endocriniens ; comprenez par-là qu’ils dérèglent notre système hormonal, ainsi que celui de nos enfants.

Envoyé Spécial sur les polluants chimiques ce 7 avril sur France 2

Au fil des ans, ils ont toujours été soupçonnés de provoquer des malformations congénitales, de très graves problèmes d’infertilité, et même, à terme, de provoquer de nombreux cancers.

L’émission Envoyé Spécial sur les polluants chimiques est à regarder ce jeudi 7 avril 2016, à partir de 20 heures 55 sur France 2 à la télévision.

Une question se pose alors, jusqu’à quel point ces polluants nous contaminent ? Certains affirment même qu’ils pourraient menacer l’espèce humaine toute entière.

Dans le reportage, nous apprenons que l’un des meilleurs moyens de déceler leur présence serait d’effectuer un test sur les cheveux et des résultats se veulent alarmants. Chez certains cobayes du test, l’on retrouve encore des traces de pesticides interdits il y a déjà plusieurs années…

Partager : Twitter

Facebook